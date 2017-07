UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Andrea e Giulia sposi nel 2019! (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS SPOSI NEL 2019 – Andrea Damante e Giulia De Lellis sono pronti a coronare il loro amore, nato un anno fa nello studio del trono classico di Uomini e Donne. Diventati inseparabili sia nella vita privata che in quella professionale, i Damellis cominciano a progettare la loro vita insieme. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi, pur essendo entrambi molto giovani, sono convinti di voler trascorrere il resto della vita insieme al punto da pensare già al matrimonio. Stando a quello che ha rivelato Andrea ai microfoni del TgCom24, ci sarebbe già la data: “Sì non ci sono dubbi su quello ma non subito, sarà a maggio 2019. In questi due anni vogliamo realizzare una solidità a livello lavorativo, personale e di coppia. Lei è giovane e anche io vorrei ancora fare un paio di cose prima di mettere su famiglia". Il Damante ha anche commentato la meravigliosa vacanza trascorsa a Mykonos con la sua dolce metà: “È stata una vacanza incredibile, forse la più bella tra quelle che abbiamo fatto insieme. Molto romantica, siamo stati benissimo. Abbiamo staccato dopo un periodo intenso per tutti e due. Ci siamo innamorati per la terza volta…La prima è stata a ‘Uomini e Donne', mentre la seconda al Grande Fratello Vip”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: MARIO SERPA TORNA A VERONA! - Tutte le strade portano a Verona o così sembra per Mario Serpa. L'ex corteggiatore di Uomini e donne e fidanzato del primo tronista gay, Claudio Sona, si riapre la strada verso Verona ma non per una nuova convivenza con il suo ex come vorrebbero i fan della coppia ma solo per un nuovo evento che lo terrà impegnato sabato 8 luglio. La speranza è sempre l'ultima a morire e anche in queste ore i fan sperano vivamente che l'evento possa vedere Mario andare a casa di Claudio, almeno per una notte, saranno accontentati? I fortunati che vorranno seguire il corteggiatore durante la sua serata potranno farlo recandosi alla Corte degli Angeli dove, a partire dalle 21.30, si potrà prendere parte all'evento "A cena con Mario Serpa". A dare l'annuncio è stato lo stesso corteggiatore sui social mentre per le altre news su biglietti e info potrete andare sul sito del locale. Per il resto non ci rimane che sognare e sperare! (Scalise Piera)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: MARCO E BEA INIZIANO LA LORO NUOVA VITA - Beatrice Valli e Marco Fantini sono pronti a vivere insieme la loro nuova vita. Dopo 4 anni della loro avventura nel trono classico di Uomini e donne e una crisi che ha rischiato davvero di tenerli distanti per sempre, i due sono riusciti a tornare in carreggiata e mettere insieme una bella famiglia con l'arrivo della "piccola B". La nuova arrivata in casa Valli-Fantini ha reso felice il neo papà che continua a dedicarsi alle sue donne soprattutto adesso che sono finalmente tornate a casa dopo il parto. La loro vita inizia adesso e i fan sperano adesso nelle nozze per vedere coronato un sogno d'amore nato nel momento in cui il bel Fantini, reduce dalla delusione avuta da Anna Munafò, ha deciso di scegliere la sua Beatrice e il suo piccolo Alle regalandole delle scarpette da tennis. In quel momento Marco ha scelto entrambi e oggi si ritrova con una famiglia tutta sua e i fan non potrebbero esserne più felici. Arriveranno anche le nozze? (Scalise Piera)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: SOLEIL E LUCA HANNO ROTTO? LEI LO RAGGIUNGE - Aria di crisi per Soleil Sorge e Luca Onestini? La coppia si è formata durante l'ultimo trono classico di Uomini e Donne e, prima di andare in vacanza, si sono chiuse le danze proprio con l'ex Mister Italia e con Rosa Perrotta che, come ben sapete, è uscita fuori dal programma della Queen tra le braccia di Pietro Tartaglione. Luca ha voluto ascoltare solo il suo cuore scegliendo la ragazza che più l'aveva appassionato nel corso del suo trono in quanto, il pubblico stava massicciamente dalla parte di Giulia Latini. Il ragazzo però, ascoltando solo la passione, ha scelto Soleil e, dopo un mese d'amore, le cose sembravano - ancora - andare bene. La coppia, per viversi al meglio, ha anche rinunciato a partecipare alla quarta edizione di Temptation Island, in onda ieri con la seconda puntata. A quanto pare, nonostante frecciatine, repliche talvolta poco simpatiche, Instagram Stories e altro, la relazione tra Luca e Soleil sarebbe ad un passo dalla rottura. Anche durante il trono, sia Giulia che Cecilia, nonostante fossero ferite nell'orgoglio, hanno evidenziato la possibilità per la coppia di "sopravvivere" per tutta l'estate ed invece, forse stanno anche durando meno. Ecco cosa sta succedendo e cosa è successo negli ultimi tempi tramite le ultime anticipazioni che arrivano direttamente dal web.



La coppia infatti, pare che non si veda da circa due settimane. Per una giovane relazione infatti, 15 giorni appaiono davvero eccessivi. Tra impegni di lavoro e famiglia (lui), mamma e Federica Bennincà a Milano (lei), i due non hanno davvero trovato nemmeno un attimo per potere passare insieme anche un solo pomeriggio? Tra loro inoltre, pare ci sia un po' di "maretta" da qualche tempo. Secondo il VicoloDelleNews infatti, Gianmarco, fratello minore di Luca, non segue più Soleil su Instagram da circa una decina di giorni. Ma non finisce qui. Anche la mamma di lei non segue Luca da un po' di tempo. Ciò che però ha fatto allarmare i fan, sono stati i messaggi che la coppia si è scambiata sulle Stories. Lui ha scritto: "Chi pretende dall'altro tutto e rifiuta ogni dovere, non troverà mai la felicità". Lei ha "risposto": "Dai a lei le migliori parole che tu puoi. Ma dai a lei anche le azioni che faranno sembrare modeste le tue parole" e poi, ha fatto un passo avanti pubblicando uno scatto di coppia ma, cancellandolo è nuovamente tornata "indietro". Di seguito, sempre Soleil ha cliccato "Mi piace" ad un commento di una fan che li incitava a vedersi per mettere da parte l'orgoglio. La crisi quindi, appare evidente: riusciranno a risolvere? Staremo a vedere anche perché, nelle ultime ore, lei ha preso un treno per raggiungere il suo fidanzato così come documentano le sue Instagram Stories...

