Valeria Golino e Riccardo Scamarcio sono tornati insieme? Tra loro spunta Gianluca De Marchi ma qualcosa non quadra...

UN TRAINGOLO AMOROSO CHE ACCENDE IL GOSSIP - Sarà un numero ricco di gossip quello del settimanale Chi in edicola domani. Grande protagonista sarà la nota attrice Valeria Golino che sembra essere nel mezzo di un vero e proprio triangolo amoroso. Tutti gli appassionati di gossip sanno che l'attrice è stata legata a Riccardo Scamarcio per ben 10 anni, storia però finita qualche tempo fa. Nelle immagini pubblicate da Chi, Valeria Golino, sorridente e in gran forma, è sorpresa a una festa sul litorale romano mentre abbraccia e bacia proprio Scamarcio. Ma la situazione si fa più complicata poco dopo, quando la nota attrice appare tra le braccia del produttore Gianluca De Marchi, che frequenta da circa un anno. Un triangolo che poi, come svela Chi, si è concluso in modo decisamente inaspettato.

Ma le indiscrezioni non si fermano qui, perchè dopo il settimanale di Alfonso Signorini è anche Diva e Donna a beccare Scamarcio e la Golino insieme. I due pranzano a Roma, in un ristorante vicino al Pantheon; qui si abbracciano e si guardano con trasporto ma nulla conferma un possibile ritorno di fiamma tra i due che appaiono insieme per la prima volta dopo la fine della loro storia d'amore. Che si tratti quindi solo di una ritrovata serenità amichevole o davvero potrebbe riaccendersi la fiamma dell'amore? Probabilmente c'è ancora molto da scoprire...

