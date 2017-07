Erica Liverani / Vincitore Masterchef 2016, su Cielo la finale: sfida all'ultimo piatto con Alida

Masterchef Ialia - Joe Bastianich

ERICA LIVERANI È LA VINCITRICE DI MASTERCHE 2016, BATTE IN FINALE ALIDA - È Erica Liverani la vincitrice dell'edizione 2016 di Masterchef, Il programma di cucina tra i più amati di sempre nella quinta edizione premia la tradizione emiliana di una mamma che è anche una chef di grandissimo talento. In un'intervista di qualche tempo fa a Televisionando, Erica ha però confessato di essere rimasta senza parole quando ha scoperto di essere riuscita a battere la sua bravissima rivale Alida: "Ci ho messo un attimo a realizzare perché, in cuor mio, sentivo che era Alida e quindi ero già proiettata ad abbracciarla. - confessa la cuoca - Ho dovuto rassettare le idee, ho guardato mia mamma e poi il resto è venuto da sé, mi sono trovata per aria". Per quanto riguarda invece i soldi della vincita: "Sono una formichina, i miei genitori mi hanno insegnato a tenerli da parte, quindi, fin quando non ci sarà un progetto concreto, li terrò da parte" ha rivelato la vincitrice di Masterchef 5.

VINCITORE MASTERCHEF ITALIA 2016, SU CIELO: DIRETTA STREAMING - Torna MasterChef Italia 5 con gli episodi 23 e 24 su Cielo. La trasmissione in questione è un talent cook show che mette i migliori cuochi amatoriali italiani di fronte a tre chef stellati come Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Carlo Cracco oltre all'imprenditore Joe Bastianich. Scopriremo stasera poi chi sarà il vincitore di Masterchef Italia 2017. Sicuramente sono molte le prove interessanti tra mistery box, invention test, prova in esterno e pressure test che ci portano a scoprire un mondo interessante come quello della cucina di alto livello. Sono poi diverse le situazioni ironiche con i quattro giudici che sono veramente molto simpatici e pronti sempre a fare spettacolo oltre che a offrire la loro grande professionalità. Su Cielo va in onda MasterChef Italia 5 programma che potremo seguire anche in diretta streaming, grazie al sito della rete televisiva, cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

VINCITORE MASTERCHEF ITALIA 2016, SU CIELO LA REPLICA DELLA FINALE – Questa sera, a partire dalle 21.15 su Cielo, andrà in onda la finalissima di Masterchef Italia 2017. A contendersi il titolo di Masterchef Italia saranno Alida, Erica e Lorenzo che, nel corso della semifinale, hanno sconfitto Lorenzo e Maradona. Sarà, dunque, una finale tutta la femminile che sarà giudicata dai quattro irriducibili giudici del talent show culinario. Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich dovranno così decidere chi, tra Alida Lorenzo ed Erica, merita di portare a casa il titolo di Masterchef Italia, 100mila euro e la possibilità di pubblicare un libro di ricette. I finalisti, per portare a casa la vittoria, dovranno cimentarsi con prove difficili che metteranno alla prova il loro talento culinario.

La Mistery Box della finale di Masterchef Italia 2017 prevede il ritorno agli antichi con i tre finalisti che avranno a disposizione gli stessi ingredienti usati al primo provino per il talent show culinario. Si passerà poi all’Invention Test con il vincitore della Mistery Box che avrà il vantaggio di poter scegliere il proprio piatto e assegnare gli altri due ai compagni. I piatti dell'Invention Test saranno le animelle con latte, limone e caffè, Minestra di mare, verdure e frutta di stagione e una trota preparata in oliocottura. Al termine di questa prova i finalisti passeranno da tre a due. La finale di Masterchef Italia 5 si chiuderà con il classico menù di degustazione con il quale cercheranno di conquistare il palato dei giudici. Chi avrà la meglio?

