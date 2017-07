Wind Summer Festival 2017 / Anticipazioni e diretta prima puntata: Fedez e J-Ax i più attesi

Wind Summer Festival 2017

WIND SUMMER FESTIVAL 2017, PRIMA PUNTATA: ANTICIPAZIONI E NEWS

L'ERRORE DELLA MARCUZZI SU RIKI - Sarà una serata ricca di sorprese al Wind Summer Festival 2017. La primas erata vedrà tra gli ospiti anche Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, secondo classificato di Amici 16. Dopo l'esibizione di Giusy Ferreri con Partiti adesso, e quella di Fiorella Mannoia con Siamo ancora qui, nuovo singolo estratto da Combattente, arriva infatti il momento di un artista giovanissimo e dall'appena nata popolarità: Riki. Il giovanissimo cantante sale sul palco e fa ballare tutti con la sua "Polaroid" e subito dopo Alessia Marcuzzi sottolinea che, nonostante sia un artista appena uscito nel panorama musicale ha anche vinto il disco d'oro. Riccardo però è costretto a correggere la bionda conduttrice: il suo disco non è d'oro ma di platino.



COME SEGUIRE LA PRIMA PUNTATA - Tutto è pronto per la prima puntata del Wind Summer Festival 2017. Alessia Marcuzzi - assieme a Daniele Battaglia e Niccolò De Devitiis - torna alla guida del programma musicale che dà il via alla stagione estiva e presenta le hit del momento. Ma come seguire questo show (che, ricordiamo, è stato registrato alcuni giorni fa)? Il Wind Summer Festival 2017 in onda questa sera, 4 luglio, sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 21:20 subito dopo Paperissima Sprint. Si potrà però seguire l'evento anche in Alta Definizione collegandosi al canale 505 del Digitale Terrestre. Se non vi è possibile seguire l'evento in tv, potrete vederlo anche in streaming gratis, collegando il proprio dispositivo – cellulare, smartphone e tablet – alla rete internet sul sito www.videomediaset.it.



FEDEZ E J-AX I PIU’ ATTESI DELLA PRIMA SERATA – Parte ufficialmente questa sera su canale 5 il Wind Summer Festival 2017, condotto da Alessia Marcuzzi. Registrato in Piazza del Popolo lo scorso giugno, il Wind Summer festival 2017 porterà sul palco i big della musica italiana e non solo. Sono davvero tanti i cantanti che regaleranno una serata di musica al pubblico di canale 5. Tra i vari cantanti che saliranno sul palco questa sera, i più attesi sono sicuramente Fedez e J-Ax. I due cantanti, diventati una coppia di fatto della musica italiana, canteranno il loro ultimo singolo “Senza pagare”. Ad accoglierli ci sarà una folla immensa a Piazza del Popolo pronta a scatenarsi al ritmo della loro musica. Al termine della serata, Alessia Marcuzzi decreterà a canzone vincitrice della prima puntata del Wind Summer Festival 2017. A trionfare sarà proprio “Senza pagare” di Fedez e J-AX? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

CONDUCE ALESSIA MARCUZZI, LE DICHIARAZIONI - E' tutto pronto per la nuova edizione del Wind Summer Festival 2017 che aprirà i battenti oggi, martedì 4 luglio a partire dalle 21.10 su Canale 5. Questo sarà il primo di quattro appuntamenti che verranno spalmati durante il corso di tutto il mese di luglio per un martedì sera sempre all'insegna della buona musica. Il secondo appuntamento del Wind Summer quindi, sarà visibile l'11 luglio, il terzo il 18 e il quarto e conclusivo il 25. A condurre l'evento ancora una volta, Alessia Marcuzzi, dal palcoscenico di Piazza del Popolo a Roma. Al suo fianco, per la prima volta su questo palco, troveremo anche Daniele Battaglia e Nicolò De Devitiis. A tal proposito, proprio la conduttrice ha affermato: “Daniele è il padrino di mia figlia Mia e lo conosco da quando stavo con Francesco Facchinetti, è uno di famiglia e un bravo professionista. Nicolò l’ho incontrato alle Iene e lo trovo simpatico e in gamba. Sono due volti freschi e molto apprezzati”. Per quanto riguarda invece le sue canzoni dell'estate, la conduttrice pare avere più di un ricordo: "“Da ‘Enjoy the silence’ dei Depeche Mode che mi ricorda il mo primo concerto ad ‘Adventure of a lifetime’ dei Codplay, l’ho fatta anche mettere in chiesa al mio matrimonio. E poi c’è ‘Tra te e il mare’ di Laura Pausini perché ho una grande passione per il mare". Stasera, in prime time, l'ammiraglia di Casa Mediaset regalerà il primo dei quattro appuntamenti con le canzoni dell'estate 2017: tutti pronti?



TUTTI I CANTANTI - Per la regia di Roberto Cenci, sul palcoscenico di piazza del Popolo saliranno i migliori cantanti che hanno arricchito già questa bollente estate 2017. Quali le hit più in voga? Eccovi a seguire, tutta la lista degli artisti che prenderanno parte alle quattro serate: Elisa, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gianna Nannini, Giorgia, Il Volo, J-Ax & Fedez, Max Pezzali, Nek, LP, 2Cellos, Fabri Fibra, Jasmine Thompson, Jax Jones, Ofenbach, Paola Turci, Takagi & Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa, Giusy Ferreri, The Kolors, Thegiornalisti, Umberto Tozzi, Cristina D’Avena, Benji & Fede e Annalisa, Fabio Rovazzi, Michele Bravi, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Riki, Samuel, Ermal Meta, Alessio Bernabei, Alex Britti, Alexia, Baby K, Bianca Atzei, Briga, Chiara, Elodie, Fabrizio Moro, Federica, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gary Dourdan, Ghali, Il Cile, Irama, Jake La Furia, Kadebostany, Lodovica Comello, Mario Venuti, Sergio Sylvestre, Syria, Thomas, Tiromancino, Valeria Rossi e tanti altri. Oltre ad ospitare la grande musica italiana, gli amici del Wind Summer Festival, anche questo anno avranno un occhio di riguardo per sei artisti emergenti in cerca di gloria e così, sfidandosi tra loro, avranno anche la possibilità di esibirsi davanti al pubblico.



WIND SUMMER FESTIVAL 2017, ANTICIPAZIONI 4 LUGLIO: GIOVANI IN GARA, MECCANISMO DI VOTO E SOCIAL - Sul palcoscenico del Wind Summer Festival 2017, oltre ai Big di sempre, ci sarà spazio per sei giovani in sfida tra loro: Amara, i Desideri, LowLow, Mahmood, Tony Maiello e Shade. Qual è il meccanismo di votazione? Esattamente quello dello scorso anno con la musica che vota... la musica! I sei giovani in gara quindi, si sfideranno a coppie durante il corso dei primi tre appuntamenti musicali per venire votati dai big della canzone insieme a giornalisti musicali e blogger. Ogni sera, verrà poi decretato un vincitore di tappa ed i tre finalisti si sfideranno durante la finalissima del prossimo 25 luglio. In quella occasione, verrà quindi decretato il vincitore finale. Siete pronti per assistere alla grande musica? A questo punto, l'appuntamento con il Wind Music Summer 2017, è rinnovato per questa sera, a partire dalle 21.10 circa su Canale 5 e, vi ricordiamo che l'evento può essere visionato anche in diretta e replica streaming scaricando l'applicazione ufficiale di Mediaset.it per tablet, phablet e smartphone di ultimissima generazione. L'evento inoltre, potrà essere commentato anche sui canali social, dalla pagina Facebook ufficiale del programma fino a Twitter con il seguente hashtag: #WindSummerFestival.

