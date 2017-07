4 Mamme / Anticipazioni 5 luglio: torna su FoxLife il reality show da Rimini

4 Mamme, anticipazioni

4 MAMME, ANTICIPAZIONI 5 LUGLIO

ECCO CHI PARTECIPA STASERA - 4 Mamme torna e sbarca a Rimini. Eccovi, di seguito, tutte le anticipazioni dettagliate del programma in onda su FoxLife stasera, mercoledì 5 luglio. Ad ogni episodio del reality show, vengono presentate 4 mamme differenti che, tra vari confronti gareggeranno una contro l'altra per potersi accaparrare il primo posto e la possibilità di realizzare un sogno insieme al proprio figlio. I momenti presi in esame da "4 Mamme" sono tre: pappa, gioco e nanna. A questo punto, la nuova puntata di stasera, metterà a confronto ancora una volta mamme decisamente diverse tra loro, tra quelle giovani che non vogliono impartire particolari regole ai figli, alle mamme alternative, moderne e dal linguaggio molto vicino alla nuova generazione. Georgia Luzi e Flavio Montrucchio, condurranno il nuovo appuntamento in prime time che vedrà ancora una volta le mamme confrontarsi tra loro sul metodo (giusto o meno) per potere crescere i propri figli. Nella puntata di oggi vedremo la 22enne Beatrice, mamma di Kevin (3 anni). Poi Lucia Barbaruolo, 39 anni e mamma di Mattia di 8. E ancora, Valentina Schiano, 36 anni, madre di Matthias, 7, e di Cristopher, 4. In ultimo, Sara Todisco, la mamma alternativa. Trentaduenne con una figlia, Victoria, di 4 anni, ha da poco interrotto la relazione col suo compagno.

Beatrice, data l'età è la mamma giovane e vive da sola con il suo bambino dopo che il compagno è andato via di casa. Per Kevin, poche e fondamentali regole. La 39enne Lucia invece, è la mamma tradizionale, sposata con Paolo da dieci anni con una famiglia che farebbe impallidire il Mulino Bianco. Tante regole per i figli, tra cui puntualità e formalità. Valentina invece è la mamma spendacciona e, in ultimo, Sara è la mamma alternativa. Porta sua figlia in giro con lei ovunque vada, anche nello studio di tatuaggi. Nel frattempo, nonostante il suo essere alternativa, per lei e la figlia sogna un viaggio in un luogo fiabesco stile principesse.

© Riproduzione Riservata.