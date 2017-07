AGENTS OF SHIELD 4/ Anticipazioni ultima puntata 5 luglio: Coulson e Ghost Rider alleati? (finale di stagione)

Agents of SHIELD 4, in prima Tv assoluta su Fox

AGENTS OF SHIELD 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 5 luglio 2017, la Fox trasmetterà l'ultimo episodio di Agents of SHIELD 4, in prima Tv assoluta. Sarà il 22°, dal titolo "La fine del mondo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Ophelia (Mallory Jansen) riesce a fuggire con Fitz (Iain De Caestecker), lasciando Coulson (Clark Gregg) e May (Ming-Na Wen) sul posto. I due agenti vengono tuttavia raggiunti da Ivanov (Zach McGowan) ed anche se provano a sparargli, si rivela impossibile. Il Direttore tuttavia sfrutta lo scudo dello SHIELD per trinciare il volto del russo, ma scoprono che ci sono altre copie a bordo della petroliera. A bordo dello Zephyr One, gli agenti riescono a raggiungere Daisy (Chloe Bennet) grazie all'aiuto di Yo-Yo (Natalia Cordova-Buckley), ma vengono bloccate dal fuoco. Intanto, Fitz si risveglia su una spiaggia con Ophelia, che per la prima volta riesce a provare sentimenti umani. Lo scienziato è ancora confuso della doppia vita vissuta nel Framework e della violenza che la donna gli ha fatto compiere. Yo-Yo invece affronta Daisy perché ha lasciato Mack nella realtà virtuale, ma scopre che ha fatto tutto per Hope. L'Inumana vorrebbero raggiungerlo all'istante, ma Daisy la blocca perché devono mantenere in vita il copo di Mack nel mondo reale. Più tardi, gli agenti dello SHIELD rivelano a Daisy e Jemma che la base è esplosa e che Talbot (Adrian Pasdar) ritiene l'Inumana responsabile di quanto accaduto. Grazie alla nuova empatia, Ophelia riesce a comprendere molto bene la confusione che sta vivendo Fitz, ma solo in quel momento ricorda che Ivanov sta proteggendo la petroliera. Sfruttando una dose massiccia di epinefrina, May affronta gli LMD di Ivanov e li sconfigge. Coulson tuttavia iniziano a chiedersi perché non li abbiano uccisi. In quel momento, Ivanov dà l'ordine ai suoi uomini di sganciare i siluri sulla piattaforma. Dopo essere stata convinta da Fitz, Ophelia si presenta sulla petroliera e chiede ad Ivanov di fermare i suoi scagnozzi. Il russo tuttavia le ricorda che non ha più alcun controllo su di lui e di aver nascosto la sua testa in un posto sicuro. Anche se la squadra riesce a salvare May e Coulson, Yo-Yo decide di rientrare per salvare la vita a Mack, mentre il suo corpo viene sommerso dall'acqua. Ophelia e Fitz spuntano in quel momento con Mack, ma vengono tramortiti da Jemma (Elizabeth Henstridge). Mentre la squadra riflette sulle azioni di Fitz nel Framework, lo scienziato si risveglia nella cella con Ophelia e le rivela di non poter amare due persone allo stesso tempo. La donna si infuria nel sapere di aver fatto tutto per amore e di essere rimasta con nulla in mano, finendo per sfruttare i suoi poteri per materializzarsi altrove. Coulson invece deve affrontare Talbot ed i suoi uomini, mentre Ophelia sfrutta i suoi poteri per fare una carneficina. La squadra riesce alla fine ad alzarsi in volto e lasciare i detriti della base, grazie all'intervento di Fitz. Più tardi, scoprono che Yo-Yo è entrata nel Framework, mentre Ophelia si unisce ad Ivanov per unire realtà parallela e mondo reale con l'uso del Darkhold. Poco dopo, Ghost Rider attraversa il portale.

AGENTS OF SHIELD 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 LUGLIO 2017, EPISODIO 22 "LA FINE DEL MONDO" - Per provocare uno scontro fra umani ed Inumani, Ivanov e Ophelia sfruttano l'LMD di Daisy per sparare a Talbot e ridurlo in coma. Poco dopo, Ghost Rider affronta Ophelia, mentre May trova il Darkhold e la realtà del Framework inizia a collassare. Yo-Yo trova in seguito Mack e cerca di convincerlo a seguirla nel mondo reale, mentre Ophelia fa di tutto per riprendersi il Libro. Dovrà tuttavia confrontarsi con Coulson, che è riuscito a convincere Ghost Rider ad aiutarlo ad eliminare la minaccia. Una volta uccisa la donna, Robbie preleva il Libro e riattraversa il portale interdimensionale grazie ai poteri di Ghost Rider. Quando Hope viene cancellata, Mack decide di accettare la proposta di Yo-Yo ed insieme ritornano nella realtà.

© Riproduzione Riservata.