Alessia Elefante/ Foto, chi è la fidanzata di Gigio Donnarumma: c'è lei dietro la decisione di rinnovare?

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante (Foto: da Instagram)

ALESSIA ELEFANTE, CHI È LA FIDANZATA DI GIGIO DONNARUMMA

C'È LEI DIETRO LA DECISIONE DI RINNOVARE COL MILAN? - Gianluigi Donnarumma è a un passo dal rinnovo del contratto con il Milan, ma in questi giorni si parla molto anche della sua dolce metà Alessia Elefante con la quale è in vacanza ad Ibiza. Rimane il dubbio, come capita spesso in questi casi, che dietro della scelta di non partire per Madrid verso il Real o per Parigi verso il Paris Saint German ci possa essere anche la giovane ragazza. Difficile stabilirlo, anzi impossibile saperlo anche se queste domande sorgono spontanee visto che in passato spesso le mogli/fidanzate dei calciatori sono diventate anche decisive su questo tipo di scelte. Come scordare la moglie di Zinedine Zidane che spinse il talento francese a lasciare la fredda Torino, dove giocava con la Juventus, per andare nella più godibile Madrid, per giocare con la maglia del Real? Difficile sapere se per Gigio Donnarumma e Alessia Elefante è stato così anche se la questione sembra essere legata proprio alle volontà pattuite tra l'estremo difensore e il suo agente Mino Raiola. (agg. di Matteo Fantozzi)

LA COPPIA SI RILASSA A IBIZA - Dopo averlo sostenuto agli Europei Under 21 e in questi lunghi giorni di trattativa per il rinnovo con il Milan, Alessia Elefante vola ad Ibiza con Gianluigi Donnarumma. La coppia non ha perso tempo e si è trasferita subito alle Baleari per riposarsi. In realtà il portiere del Milan avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità all'Istituto paritario Da Vinci di Vigevano, ma ha preferito rimandarli per staccare la spina in quest'estate molto complicata. Il giovane talento, considerato l'erede di Gianluigi Buffon, ha accumulato troppa tensione in queste settimane, ma potrà contare ora sul sostegno della sua dolce metà, Alessia Elefante, e quindi rilassarsi prima di cominciare la nuova stagione. Alla coppia è stato messo a disposizione dall'agente Mino Raiola un aereo privato per il trasferimento. Suo fratello Antonio ha scelto la Sardegna, lui invece ha portato la sua fidanzata a Ibiza per festeggiare il nuovo contratto con il Milan.

Ma chi è Alessia Elefante? È la donna del momento, perché è la fidanzata del portiere più chiacchierato del momento. Anche lei è originaria di Castellammare di Stabia, ma è di poco più grande di Gigio: ha 20 anni, ma si conoscono da tempo. La giovane studentessa campana ha avuto e ha tuttora il compito di dare serenità al giovane portiere nella vita privata e sembra essere molto brava in questo, visto che nelle ultime foto rese pubbliche la coppia è apparsa rilassata e sorridente. Questo l'ultimo scatto che i fan della coppia hanno "rubato" ad Alessia Elefante su Instagram...

Un post condiviso da Esclusive news about AE ?? (@alessiaelefante_fan_page) in data: 4 Lug 2017 alle ore 05:08 PDT

