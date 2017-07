ARRESTATEMI/ Su Rai Movie il film con Sophie Marceau e Miou-Miou (oggi, 5 luglio 2017)

Arrestatemi

ARRESTATEMI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 LUGLIO 2017: IL CAST - Arrestatemi, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere thriller che è stata realizzata in Francia del 2013 che è stata diretta da Jean-Paul Lilienfeld ed interpretata da Sophie Marceau, Miou-Miou e Marc Barbé. Si tratta del primo lungometraggio di Lilienfeld. La storia altro non è che l'adattamento cinematografico del romanzo intitolato Les Lois de la gravité , scritto da Jean Teulè. Nel cast sono inoltre presenti Yann Ebongé, Valerie Bodson e Arthur. Il personaggio a cui Sophie Marceau ha prestato il volto nel film Arrestami è molto diverso da quelli precedentemente interpretatati dall'attrice francese, nota al grande pubblico per aver preso parte al grande successo internazionale de Il tempo delle mele. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

ARRESTATEMI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 LUGLIO 2017: LA TRAMA - La sceneggiatura scritta da Jean-Paul Lilienfeld e Jean Teulé, parla di una donna che confessa di aver commesso l'omicidio del marito avvenuto diversi anni prima. La poliziotta che interroga la donna non riesce a spiegarsi come quest'ultima non sia mai apparsa tra i possibili colpevoli dell'omicidio. Più cose scoprirà circa la donna, più capirà di non avere alcuna intenzione di arrestarla. Una donna misteriosa si reca presso una stazione di polizia per confessare l'omicidio del marito violento, commesso molti anni prima. La donna avrebbe gettato l'uomo dalla finestra per difendersi dai continui soprusi a cui l'uomo l'aveva ormai abituata da lungo tempo. Nei dieci anni trascorsi dopo l'omicidio, i sensi di colpa della donna sono cresciuti a ritmo esponenziale, tanto da spingerla a costituirsi alla polizia. La Tenente Pontoise però non intende arrestarla perché è più che mai lampante la presenza di un movente per legittima difesa. Di contro la donna desidera ricevere la giusta punizione per un omicidio che ha deteriorato la sua anima ed il suo corpo.

