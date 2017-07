Alessia Macari/ La vincitrice del Grande Fratello Vip pronta per Sanremo! Intanto in amore...

Alessia Macari

Alessia Macari, la nota Ciociara e vincitrice del Grande Fratello Vip prnta a sfondare nel canto: "Sogno il Festival di Sanremo!"

PRONTA A SANREMO! - Alessia Macari, ha rivelato che al momento non nutre forte interesse per il piccolo schermo. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ci svela i suoi progetti per il futuro prossimo. Con la proposta giusta potrebbe tornare in televisione, ma la sua grande passione è il canto, e la ciociara punta in alto: "Diciamo che Tale e quale show sarebbe per me la trasmissione ideale. Però, come cantante, punto a Sanremo, come tutti nel mio campo". D'altronde proprio nella Casa più spiata d'Italia, la Macari ha dato prova della sua passione e delle sue doti canore: riuscirà a realizzare il suo sogno? Alessia ha anche raccontato qualcosa del suo rapporto con Oliver Kragl, calciatore in forza Frosinone, con il quale vive una storia d’amore cominciata da pochi mesi.

NOZZE IN ARRIVO? "È TROPPO PRESTO" - Le nozze non sembrano essere dietro l'angolo: "Siamo troppo giovani. Lui vorrebbe sposarsi anche subito, ma per me è troppo presto. Non ci crederà, ma irlandesi e tedeschi vanno d’accordissimo. L’ho sempre cercato uno come lui. Siamo uguali. Lui abita a Frosinone e io a Roma, naturalmente, ma quando non siamo in vacanza ci vediamo spesso, non è poi così lontano. Va bene così. Almeno per ora". Grandi progetti quindi per Alessia Macari. Vedremo se il suo sogno di diventare cantante riuscirà a realizzarsi. Intanto si gode l'onda lunga del successo regalato dalla vittori del Grande Fratello Vip. Il suo amore Kragl, riguardo le nozze, dovrà ancora aspettare.

© Riproduzione Riservata.