Asia Nuccetelli VS Selvaggia Roma / Guerra sui social, botta e risposta durissimo (Temptation Island 2017)

ASIA NUCCETELLI VS SELVAGIA ROMA, E’ GUERRA TRA LA FIGLIA DI ANTONELLA MOSETTI E LA FIDANZATA DI TEMPTATION ISLAND 2017 – Asia Nuccetelli alla fine è rimasta a casa. La figlia di Antonella Mosetti, alla vigilia della nuova edizione di Temptation Island 2017, era considerata in pole per essere una delle tentatrici. La Nuccetelli, però, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha preferito non esserci restando a casa da dove, ogni lunedì, segue con interesse le avventure delle coppie in gara. In occasione della messa in onda della seconda puntata di Temptation island 2017, Asia ha commentato su Instagram la situazione di Francesco e Selvaggia. La Roma, dopo aver visto un filmato del fidanzato Francesco in compagnia della single Desirèe, non ci ha visto più e si è scagliata contro la ragazza che sta cercando di far cadere in tentazione il suo uomo. Per Selvaggia, Desirèe non sarebbe tutta questa bellezza da giustificare l’atteggiamento da pesce lesso del suo compagno. Le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno attirato l’attenzione di Asia che, sui social, ha deciso di dire la sua.

“Capisco l’inca**atura, il nervosismo nel vedere il proprio fidanzato con un’altra ma Selvaggia che dice che Desirèe Maldera è brutta c’ha un coraggio pazzesco. Cioè nessuna delle due è brutta ma vogliamo mettere Desirèe con Selvaggia, dai per favore, come fa proprio lei a dire una cosa simile. Scusate ma io non ce la faccio, non si può. Te le farei vedere le brutte” – ha scritto su Instagram Asia. La replica di Selvaggia Roma, tornata a casa dopo la fine delle registrazioni, non si è fatta attendere. “Ma una ragazza che ha tentato di fare la tentatrice con Andrea al GF Vip non credo che possa aggiungere più di tanto. Asia non c’era bisogno di dire e sottolineare questa cosa” – ha sbottato Selvaggia che ha poi spiegato come la sua vita sia stata sempre molto difficile per poter pensare a cose banali come l’aspetto fisico. Cliccate qui per leggere tutto.

