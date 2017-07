BEAUTIFUL/ Anticipazioni 5 luglio: Eric annuncia le nuove cariche della Forrester Creations

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 5 LUGLIO

LE NUOVE CARICHE DELLA FORRESTER CREATIONS - Arriva finalmente il momento della scelta per Steffy chiamata ad accettare, o a rifiutare, la proposta di Eric di diventare il nuovo amministratore delegato della Forrester Creations. Nella casa di moda proseguirà la riunione nella quale verranno comunicate le novità nell'assetto dirigenziale: Wyatt sarà il nuovo capo delle pubbliche relazioni, mentre Steffy apparirà ancora sommersa dei dubbi. Dopo qualche ulteriore momento di indecisione, però, lei accetterà lasciando stupito Ridge e tutti i presenti. Gli unici ad essere soddisfatti di questa scelta saranno Wyatt, che potrà quindi lavorare gomito a gomito con la moglie (nella speranza di riconquistarla), Eric e ovviamente Quinn, che avrà raggiunto il suo scopo. Incassata tale batosta, per gli altri membri della famiglia arriverà un'altra brutta notizia: il Presidente dell'azienda d'ora in avanti sarà proprio la Fuller mentre a Ridge e Rick resteranno le briciole ovvero la carica di co-vicepresedente unita ai vecchi incarichi.

CRESCE LA PREOCCUPAZIONE DI LIAM - Mentre la riunione proseguirà alla Forrester Creations, dove Eric annuncerà il nuovo assetto dirigenziale della Forrester Creations, oggi a Beautiful Liam e Bill continueranno a confrontarsi sulle possibili ripercussioni della scelta di Steffy. Nel caso in cui lei dovesse accettare di diventare il nuovo amministratore delegato, infatti, si troverebbe costantemente al fianco di Quinn, una persona pazza e pericolosa (inutile aggiungere che entrambi sanno bene fin dove può arrivare la mamma di Wyatt). Liam sarà molto preoccupato e attenderà con trepidazione di conoscere la decisione presa dalla fidanzata. Ed infatti, dopo un'attesa durata qualche ora, anche per lui arriverà il momento di scoprire che Steffy non gli ha dato ascolto, accettando proprio quell'incarico che lui aveva lungamente osteggiato insieme a Ridge: come prenderà tale notizia? Avrà inizio una nuova e inevitabile crisi tra gli Steam?

