BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane: Eric sarà vittima di un nuovo malore per colpa dei Quidge?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE

UN NUOVO MALORE PER ERIC? - Dalle anticipazioni americane di Beautiful giungono novità sorprendenti per quanto riguarda la relazione clandestina di Ridge e Quinn. L'entrata in scena di Sheila, infatti, porterà alla svolta questo flirt che tiene banco ormai da diversi mesi (anche se in pochi ne sono a conoscenza). La Carter infatti ha informato l'ex marito della totale inaffidabilità della gioielliera e ha rivelato anche ai due amanti che se non lo faranno loro, sarà lei stessa a riportare la verità al patriarca.

Il fatto convincerà i Quidge a confessare le loro colpe, fatto per altro già confermato anche dal Soap Opera Digest, la rivista più autorevole sul fronte delle serie televisive d'oltreoceano. Ma quali saranno le conseguenze di questa scoperta? Eric deciderà di perdonare la moglie per la sua sbandata o porrà fine ad un matrimonio contrastato? Secondo i rumors provenienti dagli States questa novità porterà presto ad una nuova ricaduta per il patriarca, la cui salute negli ultimi tempi è particolarmente cagionevole. Sembra infatti che durante la trasferta a Montecarlo (che è già stata girata in occasione della premiazione del Festival del Cinema e che andrà in onda a fine luglio), qualcuno dei personaggi avrà bisogno dell'intervento d'urgenza di un medico: sarà ancora una volta Eric a sentirsi male a causa dello stress?

© Riproduzione Riservata.