BELEN RODRIGUEZ/ News: è rottura con Andrea Iannone? Le voci si fanno più insistenti (oggi, 5 luglio)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LE VOCI DI ROTTURA CON ANDREA DIVENTANO INSISTENTI (OGGI, 5 LUGLIO) - Continuano le vacanze ad Ibiza di Belen Rodriguez, attorniata dall'affetto del figlio Santiago e di alcune amiche al suo fianco in questo inizio luglio. Sembra certo che nei prossimi giorni anche i familiari della showgirl argentina si uniranno a lei, proprio come accaduto lo scorso anno, mentre nulla è dato sapere per quanto riguarda i movimentI del fidanzato Andrea Iannone.

Il pilota della MotoGp potrà godere di qualche settimana di meritato riposo dalle corse, dopo una stagione che fino ad ora è stata molto negativa. Approfitterà di questa pausa per raggiungere Belen ad Ibiza? Stando a quanto recentemente riportato da Alfonso Signorini, la villa nell'isola spagnola è stata affittata proprio dal pilota della Suzuki per la sua fidanzata e quindi sembra molto probabile che anche lui possa beneficiarne quanto prima. Eppure le voci di una possibile rottura tra la coppia più discussa del gossip, negli ultimi tempi si fanno più insistenti. Anche se i motivi della loro lontananza sono più che chiari (le vacanze di lei e le gare di lui), da settimane i due non si fanno vedere insieme e non rivolgono nessun riferimento reciproco nei social network. Basterebbe un pensiero o una frase romantica per riaccendere le speranze che giorno dopo giorno sembrano essere appese ad un filo...

© Riproduzione Riservata.