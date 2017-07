CHI L'HA VISTO? Speciale/ Anticipazioni puntata 5 luglio: il punto sui tanti casi irrisolti

Federica Sciarelli a Chi l'ha visto speciale

CHI L'HA VISTO? ANTICIPAZIONI PUNTATA SPECIALE 5 LUGLIO: IL PUNTO SUI TANTI CASI IRRISOLTI - Si è chiusa la stagione di Chi l'ha visto?, ma il programma di Federica Sciarelli non ha chiuso definitivamente i battenti. Oggi, mercoledì 5 luglio, alle 21.20 andrà in onda su Raitre una puntata speciale, per la regia di Simonetta Morresi. Il primo appuntamento estivo di "Speciale Chi l'ha visto?" però non verrà trasmesso in diretta: verranno forniti gli aggiornamenti dei casi irrisolti, quindi il testimone verrà passato alla squadra capitanata da Goffredo De Pascale, autore della trasmissione. Nel primo speciale a cura di Giuseppe Pizzo e Paolo Orsucci Granata verrà fatto il punto della situazione sulla scomparsa di Rosa, quindicenne napoletana che manca da casa da oltre un mese. Inoltre, verranno ripercorse le tappe di un'altra vicenda, quella che vede protagonista Sissy Trovato Mazza: Claudia Aldi e Paolo Sortino si occuperanno dell'agente penitenziaria in servizio alla Giudecca che venne ferita gravemente da una persone ancora sconosciuta.

Di Maria Chindamo, l'imprenditrice agricola calabrese sparita il 6 maggio dell'anno scorso, si occuperanno invece Gianvito Cafaro e Pietro Valenziano. A Speciale Chi l'ha visto? ci sarà oggi anche un'inchiesta sui latitanti a Dubai, firmata da Chiara Cazzaniga. Non mancano i gialli, come quello di Biagio Carabellò: il servizio di Fabrizio Franceschelli con Olivia Palmieri verterà sulla possibilità che la sparizione sia legata ad un falso testamento. Tanti i temi e quindi le storie su cui accenderà i riflettori il programma di Federica Sciarelli: a Speciale Chi l'ha visto? verrà raccontata, ad esempio, la sparizione di un libraio durante la festa di matrimonio di un caro amico.

Verrà anche riproposto il mistero di Angela, quattordicenne scomparsa nel nulla mentre tornava a casa. Non mancheranno le ultime notizie sulla morte della professoresse Rosboch: nel servizio di Veronica Briganti e Giuseppe Pizzo ci saranno le bugie e verità di Gabriele Defilippi. I telespettatori-detective potranno continuare a partecipare alla trasmissione: sul sito di Chi l'ha visto? saranno presenti telefonate, emergenze, foto-schede, video e audio appelli.

