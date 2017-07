Cherry Season/ Anticipazioni puntata 5 luglio: Ayaz solo contro tutti, perché ha lasciato Oyku?

Cherry Season - La stagione del cuore

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI 5 LUGLIO

LA DISPERAZIONE DI AYAZ SOLO CONTRO TUTTI - L'amore di Ayaz per Oyku sarà cancellato a causa di un ricatto di Mete? I fan di Cherry Season non sono gli unici a credere che ciò sia impossibile: anche la stessa Oyku continuerà ad essere più che certa che l'architetto nasconda qualcosa e che abbia deciso di porre fine alla sua storia con lei per una motivazione diversa da quanto detto. Com'è possibile che non si senta pronto al matrimonio se proprio lui in passato aveva tanto insistito per sposare la sua fidanzata? La coppia tra l'altro aveva già pronunciato il fatidico sì anche se tale cerimonia non era valida legalmente. Il protagonista interpretato da Serkan Cayoglu sarà quindi costretto a lottare davanti a tutte le persone a lui care, desiderose di avere una spiegazione: oltre ad Oyku anche Onem cercherà di capire cosa stia accadendo ma il figlio non avrà il coraggio di dirle la verità per evitare suoi nuovi problemi di salute. L'unico a conoscenza di ogni dettaglio sarà il federe amico Silker, che però non avrà nessuna intenzione di tradire la promessa fatta...

METE CERCA DI CONQUISTARE OYKU - Cherry Season, le stagioni del cuore tornerà oggi su Canale 5 nel suo ormai classico orario delle 14:45. In attesa che lo spazio dedicato alla soap turca possa raddoppiare (salvo sorprese, ciò avverrà dal prossimo 17 luglio), la tristezza sarà protagonista anche dell'appuntamento odierno. Oyku sarà più che mai certa che Ayaz non abbia smesso di amarla, obbligandolo a prendere una decisione inaspettata: per darle una spiegazione al suo comportamento, l'architetto fingerà di avere un'altra fidanzata, chiedendo a Isik di aiutarlo in questa messinscena. Nel frattempo, Mete cercherà di conquistare la sua amica d'infanzia, come da lui stesso programmato fin dal primo giorno. Per questo non perderà l'occasione per incontrarla, cercando di convincerla che tra lei e Ayaz non potrà più esserci futuro. Tale fatto però non piacerà affatto al suo ex socio, che faticherà a nascondere l'inevitabile gelosia...

AYAZ DI NUOVO INNAMORATO? - Sono tempi duri per Oyku e Ayaz nelle attuali puntate di Cherry Season, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45. Ayaz ha dovuto lasciare Oyku a causa del ricatto di Mete ma la giovane stilista non intende rassegnarsi a perdere l'uomo che ama. Per questo oggi Ayaz sarà costretto a passare alle maniere forti per convincerla che tra loro è finita. Chiamerà quindi in causa Isik, una sua vecchia compagna di scuola, alla quale chiederà di fingere una relazione: si tratterà ovviamente soltanto di una messinscena che comunque darà i suoi frutti. Oyku sarà furiosa nel vedere Ayaz in compagnia di un'altra donna, soprattutto perché tale cambiamento è avvenuto così in fretta. Allo stesso tempo, una parte di lei, continuerà a pensare che il suo ex fidanzato non abbia mai smesso di amarla e che stia soltando fingendo per un non ben precisato motivo.

Mentre i sentimenti di Oyku saranno sempre più complessi, alternando momenti di rabbia ad altri in cui continuerà a sperare, Mete continuerà il suo subdolo gioco: proverà ad avvicinarsi alla sua amica d'infanzia, cercando di conquistarla proprio come aveva annunciato ad Ayaz. Il figlio di Onem non sarà affatto felice di assistere in prima persona a questo piano, che giorno dopo giorno andrà delineandosi. Ma cosa penserà Oyku a tal proposito?

