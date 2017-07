Claudio D'Angelo vs Simona Solimeno/ Uomini e Donne, botta e risposta al veleno sul web: ecco perchè

Claudio D'Angelo contro Simona Solimeno

LITE SOCIAL TRA CLAUDIO D'ANGELO E SIMONA SOLIMENO - Lunedì è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island che ha visto l'addio al villaggio di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Troppe le gelosie per la coppia, tanto che Riccardo a soli pochi giorni di permanenza nel villaggio ha deciso di chiedere il falò di confronto con la sua fidanzata. Tutto è andato per il meglio, i due sono usciti dal programma insieme ma prima Camilla ha manifestato i suoi dubbi per l'avvicinamento di Gismondi ad una loro vecchia conoscenza: Simona Solimeno. Quest'ultima infatti è stata amica di Camilla ma è proprio a lei che Riccardo si è avvicinato: proprio per questo motivo o perchè ci fosse un reale interesse per la Solimeno? "Nonno mi diceva sempre 'Chi si fa i ca**i suoi campa 100 anni'! Aveva ragione, anche perchè ad essere troppo buoni si finisce sempre male #esprienzacheentra #tantinemicitantoonore" ha scritto la Solimeno subito dopo la visione della seconda puntata di Temptation, riferendosi proprio a Riccardo e Camilla.

Intanto su Instagram con una story Claudio D'Angelo - che Simona corteggiava a Uomini e Donne - ha commentato con una frecciatina al veleno il comportamento della Solimeno: "Oh comunque amici amici... e ti rubano le bici! #nowords". Una frecciatina che non è però rimasta senza risposta, visto che Simona ha così scritto: "Carissimo, ma alla tua fidanzatina non da fastidio che stai sempre a parlare di me?? Che ti rode, stellina? Ti senti solo? #sentidachepulpito #conqualecoraggio #siattaccaatuttopurdifarparlaredise". Non è mancata anche la risposta di Ginevra Pisani che con un "Ciao Stella" ha chiuso il discorso.

