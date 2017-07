DANTE'S PEAK LA FURIA DELLA MONTAGNA/ Su Rete 4 il film con Pierce Brosnan ( oggi, 5 luglio 2017)

Dante's Peak - La furia della montagna

DANTE'S PEAK: LA FURIA DELLA MONTAGNA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 LUGLIO 2017: IL CAST - Dante's peak: La furia della montagna, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica del 1997 che è stata diretta da Roger Donaldson. Il film uscì nei cinema americani nella stessa settimana in cui venne distribuito Vulcano-Los Angeles 1997, una pellicola molto simile a Dante's Peak per tematiche e stile. Nel cast sono presenti Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Charles Hallahan, Jamie Renée Smith, Jeremy Foley, Elizabeth Hoffman, Brian Reddy e Lee Garlington. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DANTE'S PEAK: LA FURIA DELLA MONTAGNA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 LUGLIO 2017: LA TRAMA - La mostruosa esplosione di un vulcano in Colombia provoca una situazione di panico generale nella popolazione. Il vulcanologo Harry Dalton e la sua fidanzata si trovano sul posto ma quest'ultima perde la vita perché colpita fatalmente da un lapillo. Trascorsi quattro anni dal terribile incidente, Harry Dalton viene inviato a Dante's Peak, una ridente cittadina che si trova nei pressi di un vulcano momentaneamente dormiente. Dopo vari studi ed analisi Harry rileva alcune anomalie sul territorio. Il PH del lago adiacente al vulcano presenta un PH anormale, in più vengono rinvenuti diversi animali morti ed un paio di cadaveri. Lo studioso non perde tempo ed informa il sindaco della città, chiedendo l'evacuazione della zona.

Di tutta risposta il sindaco di Dante's Peak non crede minimamente alle parole del vulcanologo e minimalizza la questione. Ma il giorno seguente una violenta scossa di terremoto fa scomparire ogni sorta di dubbio. Un'eruzione vulcanica è vicina. L'acqua del fiume inizia a saturarsi di diossido di zolfo così come accaduto in una precedente eruzione vulcanica avvenuta nelle Filippine. Harry comprende che il vulcano sta per esplodere e non c'è molto tempo per mettere in salvo tutta la popolazione. Proprio nel momento in cui tutti gli abitanti di Dante'Peak sono in procinto di pianificare l'evacuzione, il vulcano inizia ad eruttare. Il panico si diffonde rapidamente così come la frenesia di abbandonare la città. Harry e Rachel, il sindaco della città, si precipitano in casa della donna per recuperare i suoi due figli, Laureen e Graham.

I due ragazzi si sono in realtà recati a casa della nonna, che abita proprio ai piedi del vulcano. Rachel e Harry raggiungono l'abitazione dell'anziana donna e mentre l'intero gruppo tenta di abbandonare la casa, un fiume di lava li sorprende costringendoli ad una fuga precipitosa. Riescono a salire a bordo di una barca con cui raggiungere l'altra sponda del lago ma l'acqua, diventata ormai acido, distrugge il motore. Nonna Ruth sacrifica la sua vita gettandosi in acqua e spingendo l'imbarcazione. L'indomani Dante's Peak viene raggiunta dalla Guardia Nazionale che trae in salvo tutti i sopravvissuti.

