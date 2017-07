Elettra Lamborghini / Uomini e Donne, l’ereditiera sul trono gay?

Elettra Lamborghini

ELETTRA LAMBORGHINI NUOVA TRONISTA DEL TRONO GAY DI UOMINI E DONNE? – Si scaldano i motori per la nuova edizione del trono gay di Uomini e Donne. A settembre, Maria De Filippi tornerà ad occuparsi del trono gay e, dopo la prima edizione dedicata agli uomini con Claudio Sona che è riuscito a conquistare anche i più scettici, a settembre, sul trono gay di Uomini e Donne, potrebbe sedersi una donna. Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, la tronista gay di Uomini e Donne potrebbe essere Elettra Lamborghini. L’ereditiera, oltre ad essere molto bella, ha anche un look appariscente e soprattutto un carattere forte. Schietta, sincera e senza peli sulla lingua, Elettra Lamborghini ha già partecipato a diversi reality all’estero ma ora potrebbe essere arrivato per lei il momento di sbarcare sulla tv italiana. Dopo aver divertito il pubblico partecipando spagnolo partecipando al Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini è pronta per salire alla ribalta come tronista.

L’ereditiera non si è mai nascosta dietro un dito e non avendo trovato ancora un uomo che la soddisfi in tutto aveva deciso di provare con le donne. Sulla possibilità di diventare la nuova tronista gay di Uomini e Donne, a Blogo ha dichiarato: “Nì. E’ difficile trovare una donna, fan tutte le trasgressive… Non so nemmeno se esite il trono per le donne. Ma io non sono per niente facile, va a finire che rimango lì diciotto anni come Gemma Galgani (ride, ndr)”. Prima dell’eventuale trono, comunque, Elettra Lamborghini è attesa da una nuova esperienza. A partire dal 7 luglio sarà la protagonista della terza edizione di Super Shore (all’Italiana) che andrà in onda su Mtv: “Sono curiosa: saremo in Italia ma dovrò parlare in spagnolo. Le precedenti edizioni? Ero la novità e mi hanno massacrata. Ma mi sono difesa: il video dello schiaffo ha fatto più di un milione di visualizzazioni”.

© Riproduzione Riservata.