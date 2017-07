FABIO ROVAZZI/ Fa fuori Checco Zalone: Nunziante sceglie la popstar per "Il vegetale"

Fabio Rovazzi

FABIO ROVAZZI, DA CANTANTE AD ATTORE: NUNZIANTE MOLLA CHECCO ZALONE E SCEGLIE LA POPSTAR PER "IL VEGETALE" - Gennaro Nunziante "molla" Checco Zalone e punta tutto su Fabio Rovazzi. Il regista di Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle e Quo vado? è pronto a tornare con un altro successo, ma questa volta senza il comico pugliese sugli schermi. Lavorerà con Fabio Rovazzi, i cui singoli diventano in poco tempo tormentoni. In realtà l'obiettivo di Gennaro Nunziante non è riempire le sale: «È inutile fare un altro film che faccia i soldi, non voglio essere banale, voglio fare un flop», ha dichiarato ieri a Cinè - Giornate di cinema di Riccione. Al suo fianco la popstar che ha scelto per la sua commedia. Il regista ha aperto la convention della Disney che produrrà il progetto, ma non ha rivelato alcun dettaglio su trama e altri interpreti. Si chiamerà "Il vegetale" il suo primo film senza Checco Zalone, il compagno di trionfi al botteghino.

A Riccione, dunque, ha proposto una gag sulla nascita del film: «Primo ingrediente di un flop sono produttori incapaci e per questo pur di non pagare gli attori mettono i pupazzi nei film», ha scherzato Gennaro Nunziante. Poi ha parlato del protagonista: «Serve uno sconosciuto e incapace e in virtù di questo penso di aver trovato la persona giusta in Fabio Rovazzi».

Sulla stessa lunghezza d'onda la popstar: «Dopo aver completamente rovinato la discografia italiana mi sembra giusto rovinare anche il cinema». Sullo stesso tono per indicare la sua cultura cinematografica: «Un film che mi ha svoltato la vita? Natale in India». Il cantante di hit come Andiamo a comandare e Tutto molto interessante è pronto dunque a fare il suo debutto al cinema.

© Riproduzione Riservata.