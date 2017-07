FIORELLA MANNOIA/ Le prossime date del suo Combattente in Tour (Techetechetè)

Fiorella Mannoia a Techetechetè

FIORELLA MANNOIA, LA CANTANTE OMAGGIATA SU RAI 1: LE PROSSIME DATE DEL COMBATTENTE IN TOUR (TECHETECHETÈ, PUNTATA 5 LUGLIO 2017) – La cantante romana Fiorella Mannoia è tra i protagonisti di questa nuova puntata del programma amarcord Techetechetè. Una ottima occasione per rivedere alcune delle sue emozionanti interpretazioni di brani che hanno fatto la storia della musica come nel caso dei successi anni Ottanta Quello che le donne non dicono e Sally fino alla più recente Che sia Benedetta con cui è arrivata letteralmente ad un soffio dalla vittoria al Festival di Sanremo. Insomma una grande artista che in questo periodo è alle prese con tantissime date del suo Combattente in tour. I prossimi appuntamenti sono il 7 luglio a piazza della Loggia a Brescia, l’8 luglio ad Asti preso la Piazza della Cattedrale, il 10 a Grugliasco al GruVillage mentre l’11 luglio sarà di scena a Grinzano all’Anfiteatro dell’Anima. Il tour andrà avanti per tutto luglio ed agosto.

FIORELLA MANNOIA, PERSONAGGIO DI SPICCO DELLO SPETTACOLO ITALIANO (TECHETECHETÈ, PUNTATA 5 LUGLIO 2017) – Fiorella Mannoia in questo ultima stagione è stata tra le grandi protagoniste del mondo dello spettacolo italiano non solo per la partecipazione al Festival di Sanremo ed un tour di altissimo profilo artistico ma anche per il suo saper essere personaggio. A conferma di ciò c’è l’imitazione che Virginia Raggi le ha tributato nel corso del proprio programma in onda su Rai 2 con tanto di partecipazione della stessa Mannoia che ha dimostrato di saper stare al gioco. In una recente intervista rilasciata a FanPage, la Mannoia a differenza di altri artisti presi di mira dalla Raffaele è apparsa divertita dall’imitazione sottolineando: “L'imitazione di Virginia Raffaele mi ha divertito moltissimo. Chi ti imita coglie delle caratteristiche di te che tu non vedi. Io non mi vedevo così, ma evidentemente lo sono. Lei magari ha colto anche quello che non si vede. Per cui è stata molto divertente. E poi questo fatto che si calava dall'alto… sono morta dalle risate. Quando mi ha chiamato e mi ha chiesto 'ma te la senti di venire? Guarda che ti devi calare da 5 metri!'. Mi ha lanciato la sfida e io ho detto di farmi calare da ancora più in alto. Mi dicevo 'Chi me l'ha fatto fare?' ma poi mi sono divertita, è una delle cose più divertenti che ho fatto quest'anno”.

