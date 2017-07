FUNERALI PAOLO VILLAGGIO/ Video, diretta live: l'addio (laico) a Fantozzi (ultime notizie)

Paolo Villaggio, l'ultimo addio a "Fantozzi"

FUNERALI PAOLO VILLAGGIO: L’ADDIO LAICO DALLA CITTÀ DEL CINEMA - Oggi mercoledì 5 luglio per Paolo Villaggio, da lassù, sarà il giorno degli sberleffi: vederli tutti lì sotto ritrovarsi, salutarlo, stare alla sua volontà di funerali rigorosamente laici, sicuramente scatenerà qualche battuta al buon ragionier Fantozzi. Chissà se quello stesso Paradiso che lui ha immaginato come troppo grande per lui - tanto che nei suoi film vi rimaneva sempre “tagliato fuori”… Sulla Terra sarà invece tutto un rincorrersi per salutare e mandare un ideale messaggio di affetto a quell’uomo così contraddittorio e così maledettamente divertente e acuto: alla Città del Cinema di Roma dalle ore 16,30 sono previste le esequie pubbliche e laiche a cielo aperto, invitati tutti a raccolta dai figli e dalla moglie del buon Paolo. Dalle 9.30 di questa mattina invece la camera ardente in Campidoglio sarà aperta fino al momento del trasporto poi verso la cittadella del cinema sempre nella Capitale. L’enigmatico Paolo Villaggio quando era in vita parlava di continuo della morte, quasi a voler esorcizzare una paura tanto grande quanto misteriosa verso quel destino ineluttabile

Nell’ultima intervista lasciata durante la preparazione del film-docu “La voce di Fantozzi” è stato lo stesso Villaggio a voler spiegare come la morte sia da un lato un evento formidabile, ma dall’altro «man mano che ti avvicini al grande evento ti viene proprio quell’angoscia». Secondo “la belva umana” la vita finisce per tutti - e fin qui lapalissiano - «Anche per i più grandi, come Franz e Fjodor. È un pensiero che ti fa venir voglia di gridare aiuto: come si fa a non morire subito? A pensare di non esserci più dopodomani. A pensare di non avere più questa libreria dietro le spalle. Quando leggi Kafka senti proprio questa voce dentro di te che urla: "Non subito! Non subito!”». Si sente un sibilo e una fragile voce dire alla fine di quella che poi diverrà l’ultima intervista, «non abbandonatemi! Non mi lasciate solo! Non mi abbandonate! Non ve ne andate!». Chissà se da lassù oggi potrà esclamare, “beh in effetti, non ero così tanto solo come pensavo…”.

FUNERALI PAOLO VILLAGGIO: IL RICORDO DI NERI PARENTI, REGISTA DI FANTOZZI - Tra i tanti personaggi del mondo del cinema che stanno ricordando ancora in queste ore il grande Paolo Villaggio, segnaliamo uno che lo ha conosciuto molto bene e che ha firmato 7 dei tanti film di Fantozzi. Stiamo parlando di Neri Parenti che ricorda il suo mitico attore protagonista in modo singolare, svelando un dettaglio particolare del Villaggio-persona. «Sapeva commemorare gli amici facendo piangere dalla risate, era un grande funeralista. Non so se sapremo fare lo stesso per lui, ci proverò io ma bisogna essere grandi come lui". L'unica volta che l'ho visto piangere giravamo su una nave e lui si fece dare il microfono del comandante "Volevo annunciare a Neri che è diventato padre" e giù lacrime». Un fenomeno della risata anche se con aria triste e più delle volte deluso dalla sua vita personale in cui lo stesso Villaggio ha ammesso di avere fatto tanti errori e sbagli: Neri Parenti lo ricorda poi con una nota ironica ancora di più, che di certo “Fantozzi” avrebbe gradito, «"Sul set ero il suo cuscinetto produttori e sceneggiatori lo accusavano di essere un discolo...l nostro è stato un rapporto d'amore ma non ci siamo mai frequentati fuori dall'ambito lavorativo».

