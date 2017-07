Gianna Nannini

Gianna Nannini sposa la compagna Carla e si trasferisce a Londra. Stepchild adoption per la figlia Penelope

GIANNA NANNINI LASCIA L'ITALIA E SI SPOSA - La cantante Gianna Nannini sposerà la sua compagna a Londra. Attraverso la sua autobiografia "Caz*i miei" ha spiegato la scelta londinese: "Faccio i bagagli e cerco una casa in affitto a Londra per viverci. Mi ci trasferisco con Carla e Penelope. Non ci sono leggi, in Italia, che mi garantiscano cosa succederebbe a Penelope se me ne andassi in cielo. Quindi me ne vado in questo Paese, l’Inghilterra, dove sono rispettata nei miei diritti umani di mamma, e dove registro anche i miei dischi da trent’anni. Faccio l’unione civile con Carla e la stepchild adoption, perché adesso è questo l’unico vero nucleo familiare di cui posso fidarmi". Attraverso il Corriere della Sera confessa che farà la stepchild adoption per la figlia Penelope.

LA DECISIONE PER LA PICCOLA PENELOPE - La piccola Penelope compirà 7 anni a novembre e la cantante vuole garantirgi un futuro radioso. L'Italia resta comunque nel cuore di Gianna Nannini: "Mi manca la mia terra. Mi manca il mio vino. Tornerò prima o poi per vivere questo lato legato alla natura". Gianna Nannini ha rivelato, recentemente, il titolo del suo nuovo album, “Amore Gigante”, in uscita per Sony Music il prossimo 27 ottobre. La cantante italiana, dopo i grandi successi ottenuti con le canzoni “Meravigliosa creatura” e “Sei nell’anima”, pubblicherà quindici brani inediti, prodotti tra Londra e Los Angeles.

