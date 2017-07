Gwyneth Paltrow/ Con Goop vende cerotti energetici “usati dagli astronauti”, ma la Nasa la smentisce

Gwyneth Paltrow (Instagram)

Gwyneth Paltrow, ancora guai per la nota attrice! Pubblicizza cerotti energetici ma la Nasa la smentisce

ANCORA GUAI PER GWYNETH PALTROW - L'attrice Gwyneth Paltrow è direttamente coinvolta nella vendita di prodotti "miracolosi" che in realtà sono vere e proprie bufale. Dopo vari precedenti la bella attrice ci ricasca e viene smentita addirittura dalla Nasa. Promuoveva attraverso il suo sito Goop cerotti energetici in confezioni da 10 per 60 dollari. «Riequilibrano la frequenza energetica del corpo, sono fatti di un materiale speciale creato per gli astronauti». «Non è vero, noi non c'entriamo niente», l'ha smentita l'ente spaziale. Purtroppo le bufale continuano a ripetizione. Tra il reggiseno col ferretto che provoca il cancro, l'invito a camminare a piedi nudi per combattere l'artrosi, la depressione e anche l' insonnia la Paltrow è scatenata. Troviamo anche il suggerimento di fare certe docce vaginali disponibili a Los Angeles: un getto misto di vapore e raggi infrarossi che pulisce l'utero e riequilibra gli ormoni. Arriva secca la smentita dei medici.

La proposta più incredibile alle donne è quella di infilare nella vagina un uovo di giada: migliora l'orgasmo e il tono muscolare vaginale. Uova che costano 66 dollari ma, avverte il sito Goop, al momento sono esaurite. La Paltrow ha diffuso talmente tante di idee insensate, prese per buone da molti nonostante tutte le smentite, che Tim Caulfield, un docente universitario canadese di diritto e politica della salute, due anni fa ha scritto su di lei addirittura un libro: «Is Gwyneth Paltrow wrong about everything?». Gwyneth Paltrow ha davvero sbagliato tutto.

© Riproduzione Riservata.