HOLLYWOOD ENDING/ Su Iris il film con Woody Allen e Tea Leoni (oggi, 5 luglio 2017)

Hollywood ending

HOLLYWOOD ENDING, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 LUGLIO 2017: IL CAST - Hollywood ending, il film in onda su Iris oggi, martedì 5 luglio 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere commedia del 2002 che è stata scritta, diretta ed interpretata da Woody Allen (Misterioso omicidio a Manhattan, Io e Annie, Hannah e le sue sorelle). Nel cast anche Tea Leoni (Bad boys, Jurassic Park III, Deep impact), Debra Messing (The wedding date - L'amore ha il suo prezzo, la serie tv Will & Grace e The mysteries of Laura) e Treat Williams (C'era una volta in America, Il principe della città, Hair). Hollywood ending è uno dei film più autobiografici diretti da Allen stesso. Il regista è solito inserire nelle sue commedie riferimenti alle proprie manie e fobie, ma in questo caso attraverso il film prende vita il rapporto stesso che ha Allen con il cinema. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

HOLLYWOOD ENDING, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Val Waxman (Woody Allen) è un regista di Hollywood dal passato glorioso ma ormai lontano. Oggi si barcamena girando spot pubblicitari, quando la sua ex moglie Ellie (Tea Leoni) lo coinvolge in un progetto prodotto dal suo attuale marito Hal (Treat Williams). Val non sopporta di lavorare per l'uomo che gli ha rubato la moglie, ma è disposto a scendere a compromessi pur di ritornare a girare un film dal budget elevato. All'inizio delle riprese però Val è vittima di un blocco psicologico e sviluppa una forma isterica di cecità. Il regista riesce però a tenere tutto segreto e comincia a girare comunque la pellicola senza vedere nulla.

Ben presto Ellie si accorge dell'inganno, ma decide di dare una mano a Val invece di smascherarlo. Il film procede quindi diretto da un regista cieco, e miracolosamente Val riesce ad arrivare alla fine delle riprese. In un momento di sconforto però si lascia andare ad una confessione. Crede che nella stanza con lui ci sia Ellie, ma in realtà è presente una giornalista scandalistica, giunta sul set per intervistarlo. La donna (Debra Messing) ha per le mani lo scoop della vita: ha scoperto che Val ha diretto il film mentre è completamente cieco, ed è pronta a rivelare la notizia sui giornali.

© Riproduzione Riservata.