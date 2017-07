HOUSE OF CARDS 5/ Anticipazioni ultima puntata 5 luglio: Frank sconfitto, e Claire? (finale di stagione)

House of Cards 5, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

HOUSE OF CARDS 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 5 luglio 2017, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi tre episodi in prima Tv assoluta di House of Cards 5. Andranno in onda il nono ed il decimo episodio. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una volta diffuse le registrazioni che lo incastrano, Conway (Joel Kinnaman) manifesta il proprio sdegno a Frank (Kevin Spacey) ed alla sua proposta. Doug (Michael Kelly) invece inizia a fare pressioni perché il consigliere personale di Underwood, Usher (Campbell Scott), non abbia troppo potere, ma non riuscirà ad ottenere nulla. Dirotta quindi la sua attenzione su LeAnn (Neve Campbell), grazie all'aiuto di Seth (Derek Cecil), ma la donna scoprirà le sue intenzioni e decide di dare alcune informazioni a Kate Baldwin (Kim Dickens). La giornalista sta inoltre intervistando MacAllan (Damian Young) sulla violazione del sistema elettorale. Intanto, Yates (Paul Sparks) decide di prendere le distanze da Claire (Robin Wright), mentre Romero decide di mettere in atto una vendetta contro Frank, quando quest'ultimo non rispetta alcuni accordi presi in precedenza. Ottiene così che i Repubblicani riprendano in mano la commissione per avviare nuove indagini sul Presidente. Prima che l'intervista della Baldwin abbia inizio, MacAllan viene prelevato da un agente USA e trasportato a Parigi, mentre Doug decide di licenziare LeAnne. Romero sembra avere in pugno Jackie Sharp (Molly Parker), a causa del trucco alle elezioni, ed è sempre più determinato a far arrestare Underwood. Usher finge inizialmente di essere dalla sua parte ed in seguito rivela alla stampa lo scandalo sulla Sharp, bruciando così il ricatto. A Parigi, MacAllan viene interrogato a lungo, ma si rifiuta di rivelare che cosa gli abbia chiesto Petrov (Lars Mikkelsen). La Davis (atricia Clarkson) cerca quindi di offrire l'incarico a LeAnn, ma quest'ultima informa Claire di ciò che sta accadendo. La Davis di contro riferisce a Frank che Homs verrà presto attaccata con armi chimiche, provocando un nuovo allarme. Frank e Claire cercano quindi di riprendere nel proprio entourage la Durant (Jayne Atkinson), ma la donna rifiuta l'incarico e riferisce alla Davis che l'attacco è un bluff degli Underwood. Nonostante la precedente decisione, Yates farà marcia indietro con Claire e riprenderà la sua relazione con la First Lady. In seguito, viene inscenato il suicidio di Aidan, ma quest'ultimo registra ed invia un messaggio a LeAnn prima di essere ucciso.

HOUSE OF CARDS 5, ANTICIPAZIONI DEL 5 LUGLIO, EPISODIO 11 - Hammerschmidt e Seth si incontrano in un programma televisivo e sostengono le loro tesi sulla posizione di Underwood. Frank crede comunque di poter contrastare le accuse di Walker, mentre Romero si stacca dal partito ed avvia una propria attività indipendente. In seguito, Claire decide di allontanarsi da Yates, mentre Birch e Womack cercano di impedire che il caso di Underwood arrivi al Congresso, richiedendo le dimissioni del Presidente. La situazione di Frank si complicherà ancora di più quando la Durant deciderà di testimoniare.

HOUSE OF CARDS 5, ANTICIPAZIONI DEL 5 LUGLIO, EPISODIO 12 - Frank sceglierà quindi di impedire il piano della Durant a modo suo: la spinge dalle scale ed ottiene un rinvio dell'udienza. In seguito viene informato da Jeffries che Hammerschmidt sta indagando sulla morte della Barnes e di aver trovato il telefonino con cui si tenevano in contatto. Il giornalista verrà messo in seguito sulla pista di MacAllan, mentre Frank e Claire inizieranno a sospettare che Doug sia la spia della Baldwin. Gli faranno così delle pressioni perché si autodenunci per l'omicidio di Zoe, ma senza successo.

HOUSE OF CARDS 5, ANTICIPAZIONI DEL 5 LUGLIO, EPISODIO 13 - Messo ormai alle strette, Frank è costretto a rassegnare le dimissioni in modo che Claire salga al potere. Rivela infine alla moglie di aver informato Hammerschmidt in persona, mentre Claire gli confessa di aver ucciso Yates per impedirgli di rendere pubbliche delle prove compromettenti sul loro matrimonio. In seguito, la Davis viene nominata capo del personale di Claire, ma viene subito spostata d'ufficio ed infine viene uccisa in un tragico incidente. Ottenuto che il marito vada a vivere altrove per proteggere la sua immagine, Claire si rifiuta di seguire i consigli di Frank.

© Riproduzione Riservata.