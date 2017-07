Heather Parisi contro Lucio Presta / "Sono in causa con la sua società per il mio film Blind Maze!"

Heather Parisi

Heather Parisi contro Lucio Presta: "Sono in causa con la suo società per il mio film Blind Maze!"

HEATHER PARISI ATTACCA LUCIO PRESTA, IL MOTIVO - Heather Parisi racconta ciò che è accaduto con Lucio Presta, l'agente che pochi mesi fa l'aveva riportata sul piccolo schermo con lo show di Rai1 Nemicamatissima, alla fine il programma si è rivelato un mezzo flop. In un post pubblicato sul sito ufficiale, la showgirl ha rivelato alcuni retroscena interessanti riguardanti il suo film Blind Maze. In pratica Lucio Presta, alla presenza del direttore RAI Andrea Fabiano, nella conferenza stampa che precedeva Nemicamatissima, aveva annunciato che il film sarebbe stato trasmesso su una delle reti RAI. La Arcobaleno Tre di Lucio Presta, aveva sottoscritto un contratto per l'acquisto, per la durata di un biennio, dei diritti relativi al film con la società che li detiene, impegnandosi a cederli a sua volta alla RAI. Nel contratto di cessione era prevista la prima messa in onda entro il prossimo ottobre. Dopodichè la Arcobaleno Tre di Lucio Presta, ha deciso di mettere in discussione non solo il contratto relativo alla sua partecipazione alla trasmissione, ma anche quello relativo al film. La Arcobaleno sta cercando in tutti i modi di non onorare il contratto.

Naturalmente è in corso una causa legale. Heather Parisi aveva espresso un suo pensiero con un post il 4 dicembre, "il peccato originale", cosa che avrebbe irritato Lucio Presta. La showgirl spiega con amarezza l'epilogo della questione: "Dietro a un film come Blind Maze ci sono le speranze, i sacrifici e il talento di ragazzi che non meritano di vedere tarpate le proprie ali e traditi i propri sogni. Per queste ragioni, con grande dolore, a tutti quanti mi chiedono notizie del film, devo rispondere che non dipende da me, ma dalla politica commerciale che intenderà adottare la Arcobaleno Tre di Lucio Presta, detentrice dei diritti di sfruttamento del film fino all'ottobre 2018. Mi auguro che chi aveva ancora dubbi sulla vera ragione di quell'operazione e di come sia stata gestita, oggi se li sia definitivamente chiariti. Il tempo renderà giustizia, svelando il volto delle persone per quello che realmente sono".

© Riproduzione Riservata.