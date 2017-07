I TARTASSATI/ Su La7 il film con Aldo Fabrizi e Totò (oggi, 5 luglio 2017)

I tartassati

I TARTASSATI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 5 LUGLIO 2017: IL CAST - I Tartassati, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta nel 1959 in bianco e nero prodotta da Mario Cecchi Gori per la regia del grande cineasta Steno il quale ha dato il proprio contributo per la stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti Aldo Fabrizi, Totò, Ciccio Barbi, Louis De Funes e Miranda Campa. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

I TARTASSATI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 5 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film inizia con il maresciallo Topponi, al servizio nella Tributaria, che si presenta dal cavalier Pezzella (Totò) nel suo grande negozio di tessuti per un accertamento fiscale. Il cavalier Pezzella, conscio delle sue mancanze cerca in ogni modo di corrompere lo scrupoloso maresciallo mandando al suo indirizzo che poi scopre errato una grande quantità di regali. Scopre poi che il maresciallo Topponi è un grande appassionato della caccia così una domenica mattina perfettamente in stile cacciatore si presenta al povero Topponi al quale combina però un’innumerevole quantità di guai da farselo nemico piuttosto che amico.

Al ritorno da questa battuta di caccia, sia il cavalier Pezzella che il maresciallo Topponi rimangono coinvolti in un incidente. Per loro è necessario il ricovero, si ritrovano quindi a dover coabitare nella stessa stanza e qui iniziano a parlare confidenzialmente. Tra una chiacchiera e l’altra i due prendono coscienza che i rispettivi figli sono innamorati. Il maresciallo, però fortemente geloso della figlia, non ha alcuna voglia di approvare questo amore, così una volta dimesso dall’ospedale continua con il proprio lavoro di accertamento fiscale presso il negozio del cavalier Pezzella nel quale riesce a raccogliere una sufficiente documentazione. Grazie però ad un pretesto, Pezzella riesce ad entrare in possesso della borsa del maresciallo Topponi nella quale vi sono tutti i documenti.

Questo però crea in Topponi un aggravamento della sua posizione lavorativa, in quanto la sua carriera può essere seriamente compromessa. È completamente disperato. Per fortuna però il parroco consiglia al cavalier Pezzella di restituirgli i documenti, cosa assai gradita e apprezzata dal maresciallo che inizierà a questo punto a vedere di buon occhio la relazione della figlia con il figlio del cavalier Pezzella. Per quanto riguarda la multa arriverà anche il tempo di doverla in qualche modo pagare.

