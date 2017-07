Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: un nuovo amore per Beatriz ma sarà davvero sincero?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE

UN NUOVO AMORE PER BEATRIZ? - Le attuali puntate spagnole de Il Segreto stanno portando ad una nuova crisi tra Matias e Beatriz: nonostante lui sia sposato con Marcela, che aspetta un bambino, ha continuato a vedere la figlia di Hernando vivendo anche in sua compagnia i primi momenti di passione. Ma la difficile fase che sta attraversando la gravidanza porterà presto Matias a prendere una decisione: dovrà smettere di tradire la moglie per evitare che la salute di Marcela e del nascituro risulti compromessa. Proprio in questo momento tanto difficile, Beatriz potrà contare sull'aiuto e l'amicizia di un nuovo personaggio, diventato una costante a Los Manantiales. Sarà il ricco Aquilino che fin da subito mostrerà un sincero interesse nei suoi confronti: il fatto non dispiacerà affatto a Camila e Hernando che vorrebbero la figlia al fianco di un uomo libero. Eppure il nuovo personaggio non sembra una persona completamente sincera...

MALATTIA O GRAVIDANZA PER CAMILA? - Le buone e le cattive notizie si alternano nelle puntate spagnole de Il Segreto e più precisamente tra le mura della tenuta di Los Manantiales. Hernando sarà costretto ad affrontare gravi problemi economici nella sua azienda che lo costringeranno a rivolgersi ad un usuraio. Nonostante il prestito, però, la situazione non darà segni di miglioramento e la preoccupazione dell'uomo sarà molto grande anche se cercherà di non coinvolgere la moglie e la figlia in questi problemi. Solo dopo numerose insistenze, Hernando racconterà a Camila qualche dettaglio in più anche se la versione dei fatti non sarà molto precisa. Per lo stress del momento, la donna si sentirà male e cadrà a terra priva di sensi.

Già da giorni la sua salute risulterà particolarmente cagionevole e a questo punto sarà impossibile fare a meno di chiedersi quali siano le vere cause di questo svenimento. La tesi più gettonata dai telespettatori spagnoli rimanda ad una gravidanza, dopo che già Camila era stata protagonista di un aborto. Ma c'è anche chi pensa che saranno questi i primi segnali di una grave malattia che potrebbe portare alla morte della signora Dos Casas. Con l'entrata in scena di Saul e Julieta, infatti, verrà concesso loro ampio spazio a discapito proprio di Hernando e Camila. Usciranno di scena nel corso dei prossimi mesi?

