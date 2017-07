ANTICIPAZIONI IL SEGRETO/ Puntata 5 luglio: Elias è davvero tornato a Puente Viejo?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 LUGLIO

ELIAS CONTINUA A TORMENTARE HERNANDO - Anche nella puntata de Il Segreto di oggi continuerà a tenere banco la preoccupazione di Hernando per il possibile ritorno a Puente Viejo. Già sappiamo che il chimico è stato protagonista dei recenti incubi del proprietario di Los Manantiales che comincerà a prendere seriamente in considerazione la possibilità che il pericoloso uomo possa fare del male alla famiglia riunita. Si sbaglierà o farà bene a restare in guardia? Anche all'interno del clan Castaneda continuerà ad esserci grande apprensione: al dispiacere per la sparizione di Mariana, della quale si sono perse le tracce ormai da settimane, terrà banco anche la recente notizia relativa alla partenza di Ramiro per la guerra. Lo stato d'animo di Rosario sarà comprensibilmente molto agitato: e se alla fine dovesse perdere altri due dei suoi quattro figli? Inuile aggiungere che Emilia sarà profondamente dispiaciuta per le recenti vicissitudini del cognato. La colpa della chiamata alle armi potrebbe infatti essere proprio di Cristobal Garrigues...

LA RICHIESTA DI CAMILA - Il peggio è passato tra i coniugi Dos Casas che stanno attraversando la fase più felice del loro matrimonio. Nell'episodio di oggi de Il Segreto, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 15:30 circa, Camila avrà però per il marito una richiesta che confermerebbe come il passato di ostilità sia ormai alle spalle: ricordando come Hernando si sia in varie occasioni opposto ai Santacruz, ritenendoli colpevoli della morte dei Mella, Camila consiglierà al marito di dimenticare il passato e recarsi alla Miel Amarga per fare pace con loro. Sarà consapevole dell'importanza di un simile passo, ma allo stesso riterrà che una nuova vita insieme debba essere contraddistinta dalla pace e dai buoni sentimenti. Tali parole faranno breccia nel cuore di Hernando, che deciderà di acconsentire alla richiesta della moglie: come prenderà tale visita Severo? Anche lui sarà amichevole, dopo i tanti problemi causati da Hernando in passato?

NUOVO RICATTO PER FRANCISCA? - Le condizioni di salute di Donna Francisca sono leggermente migliorate nelle ultime puntate de Il Segreto. Dopo essersi reso conto che l'incapacità di intendere e di volere non le avrebbe mai permesso di firmare la cessione di tutti i suoi averi, Cristobal è tornato indietro sui suoi passi, facendo in modo che la matrigna tornasse parzialmente in sé. Nell'appuntamento odierno le darà una nuova concessione, permettendole di uscire anche dalla sua stanza, passeggiando libera per la villa. In cambio di tale permesso, però, le chiederà di firmare alcuni documenti da lui preparati e coincideranno proprio con il trasferimento di alcune proprietà al figlio illegittimo di Salvador Castro. Accetterà tale richiesta o la donna resterà ferma nelle sue intenzioni? La pericolosità dell'ex Intendente sarà chiara ad Emilia, che capirà come ci sia proprio lui dietro alla richiesta fatta a Ramiro di tornare nell'esercito. L'addio del figlio di Rosario sarà imminente...

