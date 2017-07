LA MALEDIZIONE DELLO SCORPIONE DI GIADA/ Su Iris il film con Woody Allen (oggi, 5 luglio 2017)

film prima serata

LA MALEDIZIONE DELLO SCORPIONE DI GIADA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 LUGLIO 2017: IL CAST - La maledizione dello scorpione di Giada, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 21.00. Una commedia gialla che è stata scritta, diretta ed interpretata da Woody Allen (Io e Annie, Misterioso omicidio a Manhattan, Criminali da strapazzo). Nel cast anche Charlize Theron (Mad Max - Fury road, Biancaneve e il cacciatore, Monster), Helen Hunt (Qualcosa è cambiato, Twister, What women want - Quello che le donne vogliono) e Dan Aykroyd (Ghostbusters, Blues brothers, Una poltrona per due). Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA MALEDIZIONE DELLO SCORPIONE DI GIADA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 LUGLIO 2017: LA TRAMA - C.W. Briggs (Woody Allen) è un investigatore assicurativo nella New York del 1940, il suo lavoro è indagare sui furti insieme alla polizia e assicurarsi che i clienti non stiano cercando di truffare l'assicurazione. Una sera C.W. partecipa allo spettacolo di un mago insieme all'odiata collega Betty Ann Fitzgerald (Helen Hunt). Entrambi vengono ipnotizzati per pochi minuti usando come talismano uno scorpione di Giada e il mago Voltan (David Ogden Stiers) assegna loro le parole chiave Costantinopoli e Madagascar. Giunto a casa dopo lo spettacolo, C.W. riceve una telefonata proprio dal mago.

Quando questi pronuncia la parola Costantinopoli, l'investigatore è in suo completo potere. Voltan ordina a C.W. di rapinare Villa Kensington e questi obbedisce. Il giorno dopo l'uomo si è dimenticato tutto ciò che ha fatto sotto ipnosi, ed è chiamato ad affiancare la polizia proprio nelle indagini sul furto ai Kensington. C.W. sospetta proprio della collega Betty Ann, che ha accesso a tutti i sistemi d'allarme dei clienti. Dopo pochi giorni, mentre è in compagnia di Laura Kensington (Charlize Theron), che ha conosciuto sul luogo delle indagini, C.W. viene nuovamente contattato dal mago, che lo spinge a rapinare un'altra villa. Quando torna in ufficio, la mattina dopo, scopre che i colleghi sospettano che sia lui ad avere messo a segno i furti, anche se non sanno nulla del controllo da parte di Voltan.

