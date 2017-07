LETTO A TRE PIAZZE/ Su Iris il film con Totò e Peppino De Filippo (oggi, 5 luglio 2017)

Letto a tre piazze

LETTO A TRE PIAZZE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 LUGLIO 2017: IL CAST - Letto a tre piazze, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 16.45. Una pellicola di genere commedia che è stata interpretata dalla comica coppia formata da Totò e Peppino De Filippo. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nell’anno 1960 naturalmente in bianco e nero. La regia è stata eseguita da Stenp mentre nel cast oltre ai già citati Totò e Peppino De Filippo, figurano anche Nadia Gray, Aroldo Tieri, Cristina Gaioni e Mario Castellani. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

LETTO A TRE PIAZZE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonisti Peppino (Peppino De Filippo) e Amelia (Nadia Gray) i quali si apprestano a festeggiare dieci anni di matrimonio. Tuttavia i due nel pieno dei festeggiamenti ricevono un’inaspettata quanto mai sgradita visita. Antonio (Totò), primo marito di Amelia, si presenta a casa loro dopo essere stato dato per disperso in seguito ai combattimenti della seconda guerra mondiale. Da questo momento si hanno i primi e furiosi litigi tra Peppino ed Antonio per la proprietà in primis per la casa in cui fino ad ora hanno abitato Peppino ed Amelia e poi anche sulla validità o meno del matrimonio con Peppino o di quello con Antonio. Infatti da una prima analisi i tre prendono coscienza che con l’arrivo di Antonio, il matrimonio tra Amelia e Peppino non può essere legittimo, tuttavia, si scopre che vi sono delle questioni che non rendono valido neanche il primo matrimonio con Antonio.

Sembra allora non esserci una soluzione a questa assurda situazione, così i tre decidono di recarsi un po’ in montagna con la speranza di appianare i loro problemi. Qui però la situazione finisce con il peggiorare con continui litigi che costringono il proprietario dell’albergo a cacciarli. Amelia non sa cosa fare, ora si ritrova con due mariti ed è anche stressata, così decide di rifugiarsi in una clinica dover poter curare i suoi nervi.

Nel frattempo invece Antonio e Peppino continuano la loro lotta, tant’è che i diversi contrasti li portano addirittura in questura. Amelia è davvero stanca di questa situazione tant’è che decide di accettare l’invito del suo avvocato partendo con lui per una lunga crociera. Una volta saputa la notizia, Peppino e Antonio partono con un aereo alla ricerca della moglie, ma una bufera fa precipitare il loro aereo. I due sono dispersi, a questo punto Amelia decide di sposare l’avvocato. Tuttavia mentre si accinge a festeggiare il quinto anniversario di nozze, Antonio e Peppino ritornano a casa.

