Loredana Lecciso/ Nozze con Al Bano a rischio? Una frase preoccupa i fan

Loredana Lecciso, le nozze con Al Bano sono a rischio? Una frase della showgirl preoccupa i fan

UNA FRASE SPIAZZA I FAN - Loredana Lecciso fa preoccupare i fan per una frase scritta attraverso il suo profilo Instagram: "Il tempo si muove in una direzione, i ricordi in un'altra" Nello scatto Loredana Lecciso appare super sensuale con i capelli legati e un tubino nero che fa risaltare le sue forme. La frase è sintomo di nostalgia e di ricordi amari. Eppure il matrimonio con il suo Al Bano Carrisi dovrebbe essere davvero vicino. I due, insieme da più di 10 anni, sperano di coronare presto il sogno. Il settimanale Oggi ha svelato recentemenete un particolare non di poco conto. A quanto pare infatti sembra che la showgirl non si sarebbe potuta risposare, almeno fino ad ora, perché non era ancora divorziata dal suo ormai ex marito. Sembra però che ora le cose siano cambiate.

Loredana Lecciso era ancora formalmente sposata Fabio Cazzato, imprenditore pugliese padre della sua prima figlia Brigitta. La showgirl non aveva ancora ultimato le pratiche del divorzio nonostante il matrimonio con Cazzato fosse finito molto prima dell’inizio della relazione con Al Bano, e nonostante i rapporti con l’ex marito fossero ormai da tempo di placida amicizia. Pochi mesi fa, però, Loredana si è finalmente decisa. Sembra quindi davvero vicino il matrimonio tra Loredana Lecciso e Al Bano. Resta da scoprire a cosa fosse riferita la frase misteriosa.

