Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini stanno insieme / L'attrice risponde al gossip, foto

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SU MASSIMILIANO ALLEGRI E AMBRA ANGIOLINI

MASSIMILIANO ALLEGRI E AMBRA ANGIOLINI STANNO INSIEME, LA RISPOSTA DELL’ATTRICE – Ambra Angiolini risponde a modo suo al gossip che l’ha travolta nelle ultime ore. Il settimanale Chi, infatti, ha immortalato l’attrice durante un weekend di passione con Massimiliano Allegri all’Argentario. Dopo la pubblicazione di tali foto, Ambra Angiolini ha deciso di rispondere al gossip sui social. Su Instagram, infatti, l’attrice ha pubblicato una foto in cui ha in mano il Ciak d'oro Best Comedian Femminile dell'anno, vinto con il film La verità, vi spiego, sull’amore di Max Croci. “Grazie, questo è il mio lavoro”, scrive Ambra Angiolini su Instagram. Da sempre gelosa della sua privacy, l’attrice allontana il gossip concentrandosi sulla sua carriera. Per il momento, dunque, l’ex lolita di Non è la Rai, non commenta e non rilascia dichiarazioni. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MASSIMILIANO ALLEGRI E AMBRA ANGIOLINI STANNO INSIEME, LA PASSIONE DIVENTERA’ AMORE? – La coppia dell’estate è stata svelata. Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini conquistano la copertina del settimanale Chi diventando così i due protagonisti del gossip estivo. Una coppia inedita e sulla quale nessuno avrebbe scommesso un centesimo e che è destinata ad essere la protagonista assoluta di questa calda estate. Dopo la pubblicazione delle foto del weekend di passione che si sono concessi all’Argentario, Allegri e Ambra sono balzati da un sito all’altro. La nuova coppia dello showbiz piace ma divide allo stesso tempo. Se da un lato c'è chi li considera una bella coppia, dall'altro c'è chi ancora fa fatica ad immaginare la Angiolini accanto ad un uomo che non sia Renga. Dalle immaginI pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sembra che tra i due, oltre ad esserci passione, ci sia anche tanta complicità. Insieme si divertono e giocano come due ragazzini alla prima cotta. Le premesse affinchè la storia estiva si trasformi in un amore importante ci sono tutti. Ambra e Allegri, dunque, sono destinati a durare?

Entrambi single si sono ritrovati in un momento particolare della loro vita scoprendo di poter stare bene insieme. L’attrice, dopo la fine della lunga relazione con Francesco Renga, padre dei suoi figli e la breve storia con Lorenzo Quaglia, sembra aver ritrovato il sorriso accanto all’allenatore bianconero. Una coppia che unisce due mondi diversi ma che potrebbe durare a lungo. Mr Allegri e Ambra entrano a fare parte delle coppie in cui lui è uno sportivo e lei una star del mondo dello spettacolo. Per il momento, comunque, la loro è una storia ancora giovane e fresca. La passione che li ha travolti si trasformerà in amore?

© Riproduzione Riservata.