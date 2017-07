NOTTE FOLLE A MANHATTAN/ Su Italia 1 il film con Steve Carell (oggi, 5 luglio 2017)

Notte folle a Manhattan

NOTTE FOLLE A MANHATTAN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 LUGLIO 2017: IL CAST - Notte folle a Manhattan, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere commedia con il titolo in lingua originale Date Night. Il film è stato diretto da Shawn Levy nel 2010 ed è stato interpretato da Steve Carell, Tina Fey, Mark Wahlberg, James Franco, Mila Kunis, Ray Liotta, Jimmi Simpson, Mark Ruffalo, Kristen Wiig, Leighton Meester, Gal Gadot, William Fichtner e Olivia Munn. Il film Una notte a Mahanttan è una commedia romantica ricca di scene d'azione, che intrattiene lo spettatore dall'inzio alla fine. La pellicola, uscita nei cinema americani nell'aprile del 2010, è rimasta in cima alla classifica del box office per ben due settimane. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NOTTE FOLLE A MANHATTAN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 LUGLIO 2017: LA TRAMA - I protagonisti del film sono Phil e Claire Foster, una coppia di coniugi molto innamorata che vive una serena vita matrimoniale in compagnie dei loro due bambini. Almeno una volta a settimana la coppia si reca presso il Teaneck Tavern, il ristorante dove si sono incontrati per la prima volta, e rivivono assieme i momenti più belli dei loro primi incontri. Ma inevitabilmente ogni appuntamento si conclude con le solite discussioni riguardanti la loro vita di genitori e coniugi. Per tentare di interrompere l'insostenibile routine che sta attanagliando le loro vite, Phil decide di portare sua moglie a Manhattan per cenare nel ristorante più bello ed alla moda della città. Arrivati al locale però devono fare i conti con la realtà.

Il ristorante è molto affollato e Phil non ha prenotato un tavolo. Per ovviare la problema decidono di fingersi i coniugi Tripplehorn, una coppia che ha prenotato un tavolo per due ma non che non si è presentata. Phil e Claire però non sanno che i veri Tripplehorn sono una coppia truffatori che al momento è braccata dalla polizia. Prima di terminare la loro cena, i due sono costretti a scappare dal ristorante e fuggire. Da questo momento in poi si susseguono una lunga serie di situazioni comiche ed allucinanti, con poliziotti corrotti e serial killer, in cui Phil e Claire dovranno lottare per mettere in salvo le loro vite ed il loro rapporto.

