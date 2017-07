NUDI E FELICI/ Su Italia 1 il film con Paul Rudd e Jennifer Aniston (oggi, 5 luglio 2017)

Nudi e felici

NUDI E FELICI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 LUGLIO 2017: IL CAST - Nudi e felici, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica del 2012 diretta da David Wain ed interpretata da Paul Rudd, Jennifer Aniston, Justin Theroux, Malin Åkerman, Lauren Ambrose, Joe Lo Truglio, Alan Alda, Kathryn Hahn, Ken Marino, Jordan Peele, Kerri Kenney-Silver, Michaela Watkins, Ray Liotta. I protagonisti della storia sono George e Linda, (interpretati da Paul Rudd e Jennifer Aniston) una coppia molto felice che vive con spensieratezza la propria storia d'amore. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

NUDI E FELICI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Un giorno, per coronare il loro sogno d'amore, George e Linda, decidono di acquistare un loft a New York, ma una serie di eventi imprevisti renderanno tale decisione davvero disastrosa. George viene licenziato, perdendo il lavoro improvvisamente, mentre Linda tarda nel vendere il proprio documentario dedicato ai pinguini. Sono dunque costretti a cambiare radicalmente i loro piani e ripiegano su Atlanta, città in cui vive il fratello di George. Durante il viaggio pernottano in un bed & breakfast molto particolare perché gestito da una comunità di vegani dediti al nudismo. Arrivati ad Atlanta i due comprendono che convivere con il fratello di George non è una possibilità praticabile.

Decidono così di tornare presso la comunità vegano nudista e di rimanerci per almeno due settimane. Linda si affeziona sempre più a quel nuovo stile di vita mentre per George ambientarsi è tutt'altro che semplice. La comunità viene improvvisamente scossa quando una grande multinazionale decide di espropriare il bed & breakfast per costruirci un grande casinò.

I membri della folta comunità iniziano quindi a protestare e durante un corteo Linda si toglie la maglietta e finisce in tv, creando molto scalpore a riuscendo a spostare l'inizio dei lavori. Terminate le due settimane Linda decide di rimanere nella comunità mentre George va via. Nel frattempo Cop, il fondatore, non trova l'atto di proprietà della struttura, che invece è stato distrutto da Seth, il guru di Eysium in combutta con il costruttore. Nel finale il piano opportunistico di Seth viene scoperto, mentre George e Linda tornano assieme. La comunità torna alla sua vita spensierata e Geroge e Linda ritornano a New York dove aprono una loro casa editrice.

© Riproduzione Riservata.