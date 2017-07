Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni di oggi 5 luglio: i segni né carne né pesce

Paolo Fox e il suo oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 5 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali nell'oroscopo di Paolo Fox si possono considerare né carne né pesce. La Bilancia vive una grande sferzata di energia che si presenta durante queste giornate potrebbe essere coronata da una piccola o grande occasione: per essere certi di sfruttarla al meglio sarà necessario non lasciarsi turbare dalle critiche altrui e credere nelle proprie intenzioni. Il Capricorno è in una condizione di vita importante porta con se svariati impegni e diverse ambizioni, portando a desiderare risposte certe. Con il segno dei Pesci potrebbe nascere qualche continuo tira e molla, rendendo sempre più prepotente la necessità di mettere in chiaro qualche situazione e fare nuovi programmi. I Pesci si presenteranno di fronte a una giornata piuttosto particolare, ricca di ansie e agitazioni. Il mese di luglio sembra mettere in discussione i rapporti sentimentali, necessitando qualche chiarimento. Le relazioni che durante gli ultimi mesi hanno presentato alcune difficoltà meritano di essere protette al fine di evitare una rottura definitiva: periodo buono per discutere. Ogni decisione presa durante questo periodo si rivelerà liberatoria e propedeutica ad una rinascita positiva. (agg. di Matteo Fantozzi)

LAVORO, BILANCIA SODDISFAZIONI IN ARRIVO - Sul piano del lavoro sono diverse le situazioni da analizzare nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nella rubrica Latte e Stelle. Una situazione di lavoro particolare porterà a una sottomissione per quanto riguarda lo Scorpione. La Bilancia può avere delle soddisfazioni nei prossimi giorni grazie a una sferzata dal punto di vista della forza di volontà. L'Ariete cerca di modificare la vita grazie a una grande forza di volontà. Il Toro ha lasciato il lavoro in secondo piano ormai da qualche periodo per stare vicino a una persona della famiglia che ha avuto dei problemi. L'entrata di Venere nel segno dei Gemelli darà la forza per poter affrontare diverse questioni delicate con grandissima tranquillità e soprattutto forza di spirito. (agg. di Matteo Fantozzi)

SALUTE, SCORPIONE FORZE ESAURITE - Passiamo ad osservare da vicino la situazione legata alla salute nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Tra chi si sente meglio c'è il Toro in netta ripresa dal punto di vista anche psicologico dopo due giorni davvero complicati. Un momento di difficoltà lo sta vivendo il Cancro che nonostante veda all'orizzonte qualcosa di positivo al momento non si è molto soddisfatti. La Vergine vive una grande forza che da la possibilità di credere nei propri progetti e anche di riuscire comunque a sentirsi carichi e pronti a dare il massimo sotto molti punti di vista. Lo Scorpione ha spinto questo momento fino al limite e sente di aver esaurito le forze, in questo periodo può essere complicato reagire alle provocazioni che arrivano dall'esterno anche e soprattutto sul posto di lavoro. (agg. di Matteo Fantozzi)

CHI SALE E CHI SCENDE - Passiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Ariete vede Venere attiva, restituendo una gran volontà di dimenticare il passato e riuscire a spiegarsi per salvaguardare una passione. Il mese di Luglio offre grande assistenza a chi desidera modificare il proprio stile di vita. Il Toro dopo un inizio di settimana pesante, questa giornata di mercoledì offre un po' di sollievo. Qualcuno potrebbe imputarvi di non aver fatto qualcosa nel modo giusto, nonostante le grandi energie che ultimamente state spendendo per gli altri. Il lavoro ultimamente sembra essere passato in secondo piano per lasciar spazio alle questioni familiari, ma la carenza di denaro non tarderà a richiamare l'attenzione sull'argomento. Il Cancro in seguito alle difficoltà e alle carenze di emozioni che si sono presentate durante la primavera, la situazione volge ad un lieve miglioramento. Buone occasioni per chi è solo. (agg. di Matteo Fantozzi)

GIORNATA "NERA" PER... - Ora è il momento di analizzare i segni flop nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Lo Scorpione vive un giugno un po' strano sembra aver spinto l'amore in secondo piano, grazie anche al contributo di una situazione lavorativa in grado di produrre una sensazione di leggera sottomissione agli eventi. La Vergine vive mesi di grande forza che i nati sotto questo segno stanno vivendo preannunciano grandi eventi, connessi al desiderio di non sottostare più a situazioni che creano disagi. Si preannunciano grandi riscatti anche sul piano lavorativo, proporzionati all'attività svolta. Le storie nate di recente diventeranno importanti: luglio potrebbe richiedere un po' di pazienza, ma il mese di Agosto saprà ricompensare lo sforzo. L'Acquario in questo luglio, molto importante per i sentimenti, spinge a desiderare un po' di stabilità. Sul piano lavorativo ed economico potrebbe presentarsi ancora qualche difficoltà utile a recuperare i ritardi degli ultimi mesi. Nuovi amori favoriti.

I SEGNI AL TOP, LEONE GIORNATA POSITIVA - Passiamo a vedere l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. I Gemelli vedono l'ingresso di Venere nel segno regala un atteggiamento di maggior leggerezza, sbloccando contemporaneamente qualche piccola situazione. Nonostante il periodo si presenti piuttosto conflittuale e favorevole al cambiamento di situazioni che non possono più essere protratte, la presenza di Venere nel segno aiuterà ad affrontare queste questioni con maggior serenità. Il Leone vive un giornata efficace, interessante e molto creativa, che aiuterà a convogliare le energie in progetti capaci di appagare i propri desideri. Qualche conferma positiva rispetto al passato contribuirà a colmare l'attesa di Giove e Saturno che, assieme al transito attivo di Mercurio, tra qualche giorno contribuiranno a fornire qualche grande soddisfazione o buoni accordi di lavoro. Il Sagittario ha una Luna favorevole regala grandi possibilità, che richiederanno di essere selezionate entro la fine del mese. Il piano sentimentale lascia un po' a desiderare: un dubbio tra due storie, o qualche perplessità riguardante la fiducia che è possibile riporre nelle proprie emozioni o in una determinata persona, potrebbe creare qualche turbamento.

OROSCOPO IN PILLOLE - Torna come ogni giorno il consueto appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Per lo Scorpione sembra essere arrivato il momento di una sottomissione al naturale svolgere degli avvenimenti. Il Sagittario ha una Luna favorevole che può portare delle possibilità che vanno sicuramente sfruttate entro la fine del mese di luglio. Questo momento per l'Acquario è di grande spinta per i sentimenti alla ricerca di una stabilità. Sono giorni di grande forza per la Vergine che vivrà eventi abbastanza importanti e anche un riscatto per quanto riguarda il lavoro. La Bilancia cerca una sferzata dal punto di vista dell'energia e cerca di trovarsi di fronte alla possibilità di evitare le critiche degli altri. L'Ariete invece vede tornare Venere attiva nel segno con la possibilità che dimenticare il passato sia la situazione più consona da sfruttare subito. Migliora la situazione del Toro che si lascia alle spalle due giorni davvero pesanti.

