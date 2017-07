Ozge Gurel/ Chi è la bella Öykü di Cherry Season? Età, curiosità e la storia d'amore con Serkan Cayoglu

Ozge Gurel e Serkan Cayoglu

Ozge Gurel, chi è la protagonista di Cherry Season? Età, curiosità e la storia d'amore con Serkan Cayoglu

CHI È OZGE GUREL? - Özge Gürel, nata a Istanbul il 5 febbraio 1987, è un'attrice turca, nota in Italia grazie al serial televisivo Cherry Season. La stagione del cuore (Kiraz Mevsimi), dove interpreta il personaggio di Öykü Acar. Nata e cresciuta in Turchia, dopo aver frequentato la scuola e l'università, decide di dedicarsi alla recitazione prendendo parte a diverse fiction, diventando famosa con la serie Cherry Season, fiction che ha avuto un enorme successo in Turchia. Grazie a questo ruolo vince i premi di migliore attrice dell'anno del 2015 e miglior attrice emergente. Scopriamo ora qualcosa in più sulla sua vita sentimentale.

LA STORIA D'AMORE CON SERKAN CAYOGLU - Sembra che l’attore protagonista della serie, Serkan Cayoglu, si è fidanzato co Ozge Gurel. I due hanno ufficializzato la loro storia d’amore dopo essersi conosciuti sul set de La stagione del cuore. I due non amano rilasciare interviste sulla loro vita privata, quindi notizie sullo sviluppo della loro storia sono davvero poche. Ultimamente la Ozge ha rilasciato un’intervista molto interessante, dove ha espresso parole dolcissime nei confronti della dolce metà: “Forse qualche volta non siamo oggettivi reciprocamente, ma cerchiamo di esserlo il più possibile e di chiederci sempre quale sia la cosa migliore per noi. E poi ci pensiamo su”. La storia d'amore tra i due promette belle cose.

