Ricetta d'amore/ Le curiosità sul film con Sergio Castellitto in onda su Canale 5 (oggi, 5 luglio 2017)

Ricetta d'amore

RICETTA D'AMORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 5 LUGLIO 2017: CURIOSITA' - Ricetta d'amore, è il film che andrà in onda su Canale 5 oggi, 5 luglio 2017. Il Film ha ottenuto un ottimo riscontro nei confronti della critica, vincendo il Festival di Mons nel 2002 come migliore sceneggiatura e migliore interpretazione per gli attori protagonisti. La pellicola ha consacrato Sergio Castellitto come migliore attore degli European Film Awards del 2002, mentre Martina Gedeck è stata la migliore attrice del German Film Awards. Il film forse ha lasciato discutere, in maniera comunque positiva, riguardo gli stereotipi che secondo i tedeschi (ed in generale i paesi del Nord Europa) caratterizzano il tipico italiano: alla mano, estroverso e socievole, in netta contrapposizione con l'austerità tipica delle donne tedesche ( si parla sempre di stereotipi). In più, il film è stato apprezzato per come il cibo fosse la chiave per rappresentare i sentimenti: il cibo pregiato e di alta qualità della protagonista, ma freddo nella sua presentazione come Martha stessa viene rappresentata; il cibo di Mario, semplice e saporito, colmo di affetto e calorosità. Insomma, si tratta di un film da non perdere assolutamente qualora non l'avesta visto.

RICETTA D'AMORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 5 LUGLIO 2017: IL CAST - Ricetta d'amore, il film in onda su Canele 5 oggi, mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 16.30. Una pellicola di genre commedia con il titolo originale Bella Martha ed è stata realizzata nel 2001 con alla regia la tedesca Sandra Nettelbeck la quale ha curato anche la sceneggiatura. Tra i personaggi principali, figurano i volti di Sergio Castellitto e Martina Gedeck. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

RICETTA D'AMORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 5 LUGLIO 2017: LA TRMA - La storia è ambientata ad Amburgo, la protagonista principale è Martha Klein, un'eccellente cuoca dedita al lavoro e alla cura dei particolari ma poco incline ai rapporti umani, infatti, il ristorante nel quale lavora è famoso grazie soprattutto al suo operato, tuttavia per i colleghi di lavoro è difficile trattare con la donna. Martha non accetta consigli ne critiche da nessuno. Proprio a causa del suo temperamento, la donna è in cura da uno psicanalista, tuttavia le cose cambieranno quando la sorella di Martha muore in un incidente, lasciando una bambina di soli otto anni. Non si hanno notizie del padre (italiano), pertanto sarà proprio Martha a doversi prendere cura della piccola orfana. I suoi orari, la sua organizzazione, il suo lavoro verranno messi a dura prova dalla presenza della bambina, la sua educazione, ovviamente, necessita del prezioso tempo di Martha.

Tutto ciò causerà qualche piccola discussione con la titolare del ristorante, la quale però non vuole proprio saperne di licenziare la cuoca, perciò, la affianca ad un cuoco italiano, Mario (interpretato da Sergio Castellitto). Mario, al contrario di Martha, non è avvezzo alla gastronomia di alta qualità, ma sul piano umano è socievole ed estroverso, riesce perciò a guadagnarsi l'affetto del personale, della bambina e, piano piano perfino l'affetto di Martha stessa.

Sarà proprio Mario la chiave che riuscirà ad avvicinare zia e nipote, sarà proprio per questo motivo che Martha riuscirà ad andare oltre i limiti che lei stessa si impone. Le cose sembrano andare per il verso giusto quando, all'improvviso, il padre della bambina si rifà vivo, pronto a far valere la potestà della bambina. Martha non può far altro che separarsi dalla ragazzina che rientra in Italia, ma questo provocherà in Martha una nuova ondata di dolore.

