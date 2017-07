RON/ Il nuovo singolo “Ai confini del mondo” (Techetechetè)

Ron a Techetechetè in onda su Rai 1

RON, IL CANTANTE DI SCENA SU RAI 1: USCITO IL NUOVO SINGOLO (TECHETECHETÈ, 5 LUGLIO 2017) – Tra i protagonisti della puntata odierna di Techetechetè figura anche il nome del cantautore lombardo Rosalino Cellamare in arte Ron. Un cantante molto amato dal pubblico che nel corso della propria carriera ha portato avanti una proficua collaborazione con un nome eccellente della musica italiana come Lucio Dalla. Tra l’altro per Ron questo è un anno di grande rilancio. Infatti, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo ha pubblicato la seconda edizione dell’album La forza di dire si dal quale in questi giorni è stato estratto il singolo Ai confini del mondo. Non è da dimenticare il grande impegno benefico che sta portando avanti lo stesso Ron con l’album in quanto i proventi sostengono l’Aisla ed ossia l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Ovviamente con l’uscita del singolo è stato pubblicato anche il relativo video diretto da Luca Scalia, disponibile su Youtube.

RON IL 9 LUGLIO IN CONCERTO PER IL RISORGIMARCHE (TECHETECHETÈ, 5 LUGLIO 2017) – Ron nel presentare questo suo ultimo lavoro discografico ha voluto sottolineare: “Il risveglio da un letargo che ci porta spesso ad allontanarci da tutto e da tutti, anche da chi abbiamo a fianco e non smette di volerci bene alzare la testa e ritrovare, ricominciare a vivere, con un sole travolgente che illumina la nostra vita e quella della persona che abbiamo dentro e amiamo da sempre…il mondo cambia prospettiva e ci dà la forza di andare avanti”. Per il cantautore nato a Dorno in questi giorni ci sono tantissimi appuntamenti che lo attendono in giro per l’Italia. In particolare il prossimo 9 luglio darà il proprio supporto all’opera di ricostruzione a favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia prendendo parte al concerto di Pintura di Bolognola in provincia di Macerata nell’ambito dell’iniziativa del RisorgiMarche. Il 22 luglio sarà quindi di scena a piazza Carpaccio a Capodistria, il 4 agosto a piazza Kennedy di Moie – Maiolati Spontini (Macerata) e il 10 al Blubar Festival di Francavilla a mare in provincia di Chieti.

