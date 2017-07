ROSA DI DOMENICO SCOMPARSA A NAPOLI/ Fuga nel bresciano o rapimento? (Speciale Chi l'ha Visto)

A Speciale Chi l'ha Visto la storia di Rosa scomparsa a Napoli (foto LaPresse)

ROSA DI DOMENICO SCOMPARSA A NAPOLI: LA SOLUZIONE IN UN VIAGGIO NEL BRESCIANO? (SPECIALE CHI L'HA VISTO) - Continuano a non esserci notizie su Rosa Di Domenico, la 15enne di Sant’Antimo, nel napoletano, scomparsa nella mattinata dello scorso 24 maggio, quando era uscita come sempre per andare a scuola. La puntata di “Speciale Chi l’ha Visto”, che andrà in onda condotta da Federica Sciarelli mercoledì 5 luglio in prima serata su Rai 3, proverà ad aiutare a far luce su una vicenda estremamente oscura. Anche perché di Rosa al momento non sembrano esserci tracce, né elementi che possano lasciar pensare a un suo pronto ritrovamento o a dove possa essersi recata. L’unico indizio potrebbe essere rappresentato dalla ricerca dell’orario dei treni che da Napoli portano a Brescia, che potrebbero lasciare presagire ad uno spostamento nel bresciano della ragazza. A fare cosa, al momento non è dato sapere, considerando che Rosa non conosceva nessuno nella zona. Ma i sospetti della famiglia si concentrano soprattutto su un giovane pakistano che, a detta loro, da diverso tempo Rosa stava frequentando virtualmente, sentendolo su internet.

ROSA DI DOMENICO: IL FILMATO ALLA STAZIONE CENTRALE (SPECIALE CHI L'HA VISTO) - Il pakistano è residente proprio nel bresciano e se Rosa si fosse recata lì, senza aver fatto le valige né aver portato soldi con sé, è evidente che avrebbe avuto qualcuno in aiuto per appoggiarsi nella sua fuga. A nulla sono valsi gli appelli della famiglia, con Rosa che al momento non dà notizie di sé da oltre un mese. Gli inquirenti stanno setacciando la vita privata della ragazzina per provare a capire quale possa essere il nesso che l’abbia portata ad abbandonare casa senza dire nulla alla famiglia. La pista della fuga in treno nel bresciano viene seguita con particolare attenzione perché Rosa apparirebbe in alcuni firmati delle telecamere a circuito chiuso della Stazione Centrale di Napoli, filmati che sono stati mostrati proprio in una precedente puntata di “Chi l’ha Visto”. La trasmissione continua ad ospitare gli appelli della famiglia ed in particolare della madre, che sembra sempre più convinta del fatto che alla figlia sia capitato qualcosa di brutto.

ROSA SCOMPARSA A NAPOLI: LA MINACCIA DEL RAGAZZO PAKISTANO (SPECIALE CHI L'HA VISTO, 5 LUGLIO 2017) - I dubbi e i sospetti della madre di Rosa, scomparsa a Napoli lo scorso 24 maggio, si concentrano principalmente proprio sul ragazzo pakistano con cui la quindicenne avrebbe intrattenuto lunghe conversazioni. La madre ha sottolineato come Rosa non avesse assolutamente l’abitudine di allontanarsi da casa, neppure per brevi periodi e sicuramente non senza preavviso e senza avvertire dove fosse e cosa stesse facendo. La donna è convinta che la figlia sia stata portata via fuori dalla sua volontà e che ora sia trattenuta come prigioniera, senza possibilità di mettersi in contatto con la sua famiglia. “Io non sono razzista, anche se straniero non importava, basta che la volesse bene e la rispettasse. Non è amore se prendi mia figlia e te la porti via". Così ha parlato la madre di Rosa del 28enne pakistano con il quale però c’era stata grande tensione con la famiglia, tanto che, avrebbe riferito la donna, l’uomo avrebbe un giorno apostrofato la madre di Rosa dicendole: “Un giorno mi prenderò tua figlia”. ?

