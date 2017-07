Replica Temptation Island 2017 / In streaming su La 5 la seconda puntata: la crisi tra Valeria e Alessio

Temptation Island 2017

Su La5 la Replica Temptation Island 2017: ecco cosa ci attende nella seconda puntata

Lunedì su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island. Per tutti i fan che purtroppo non hanno potuto vederla c'è però un'ottima notizia: questa sera su La5 va in onda la replica. Sarà una puntata davvero emozionante e ricca di colpi di scena: chi ha infatti guardato il promo, sa che Riccardo Gismondi chiederà il falò di confronto con Camilla Mangiapelo. Le cose per la coppia si metteranno, purtroppo, male, soprattutto dopo che la fidanzata inizierà a stringere amicizia con Nicolò, uno dei tentatori di questa edizione. Alcune scene mostrate da Filippo Bisciglia a Riccardo faranno scoppiare la gelosia di Riccardo che, furioso, chiederà alla redazione di organizzare il confronto con Camilla. Ma cosa accadrà tra i due? Ne usciranno separati o ancora insieme? Il colpo di scena è dietro l'angolo, così come appare imminente la rottura per due coppie.

La crisi tra Valeria e Alessio è infatti sempre più palese: è soprattutto il fidanzato a manifestare insofferenza per la Bigella e grande attrazione, invece, per la tentatrice Carmen Rimauro. Lacrime e grande delusione saranno le emozioni che Valeria proverà questa sera quando si renderà conto che Alessio si sta davvero allontanando da lei. Le cose si mettono male, infine, anche per Ruben e Francesca: quest'ultima mostra grande insofferenza per il fidanzato e anzi vorrebbe che meglio si integrasse tra il gruppo delle tentatrici invece di rimanere sempre in disparte. Per chi non riuscisse a vedere la replica in tv può comunque andare su Witty e rivedere l'intera puntata. (Clicca qui per vederla)

© Riproduzione Riservata.