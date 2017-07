Riccardo Ciappesoni / "Ecco perchè cerco l'amore in tv", da Il Contadino cerca moglie a Temptation Island 2017

Riccardo Ciappesoni

Sicuramente molti avranno conosciuto Riccardo Ciappesoni a Uomini e Donne quest'anno, quando corteggiava Desirée Popper che ha poi lasciato il trono senza scelta; qualcun'altro lo avrà invece riconosciuto nella nuova edizione di Temptation Island 2017, dove fa da tentatore e dove si è molto avvicinato alla fidanzata Selvaggia Roma. Non tutti però sanno che la prima apparizione in tv di Riccardo è in un altro noto programma: Il Contadino cerca moglie. Si tratta dello show condotto da Ilenia Lazzarin, nota attrice di Un Posto al Sole, che vede alcuni contadini cercare l'amore tra le proprie campagne. Riccardo Ciappesoni ha 28 anni, è di Lecco, e infatti possiede una azienda agricola di 320 vacche da latte. È tra queste che ha cercato, senza grande successo, l'amore in tv per la prima volta.

TROVERA' IL VERO AMORE CON TEMPTATION ISLAND?

Purtroppo anche l'avventura a Uomini e Donne non è andata bene e Riccardo ha perciò deciso di riprovarci a Temptation Island, dove ha creato un ottimo feeling con Selvaggia che però rimane nel campo dell'amicizia e non va oltre. In un'intervista di qualche tempo fa a IsaeChia, Riccardo aveva spiegato la sua scelta di cercare la donna della vita in tv: "Lo scorso anno ho partecipato a Il Contadino Cerca Moglie perché si trattava di un’avventura nuova e, attraverso quella, oltre che mettermi in gioco, sapevo che avrei potuto far capire alla gente che, anche se faccio il modello, ho i piedi ben piantati a terra e il lavoro non mi ha mai spaventato, tanto che io il contadino lo faccio davvero nella vita di tutti i giorni! - invece su Uomini e Donne - mi sembrava un’altra esperienza carina da vivere, anche se devo ammettere che inizialmente ho fatto fatica a sentirmi a mio agio in quel contesto, ma penso mi sia servita anche a venire un po’ fuori!".

© Riproduzione Riservata.