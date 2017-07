Riccardo Marcuzzo (Riki)

Riccardo Marcuzzo: "Dopo Amici 2017 sono un altro. Sono ancora in apnea dopo 8 mesi di pressione"

RIKI CONFESSA: "DOPO AMICI SONO UN ALTRO" - È entrato nella scuola di Amici come Riccardo Marcuzzo ma ne è uscito come Riki, una vera e propria popstar: il secondo classificato del talent di Canale 5 - che anno dopo anno sforna nuovi talenti della musica e della danza - confessa di non aver ancora avuto modo di realizzare il grande successo ottenuto e di essere in un vero e proprio tornado di emozioni. "Sono entrato come un Riccardo e sono uscito come un altro e non ho un secondo di pausa per realizzare, mi trovo in un frullatore e sono ancora in apnea dopo 8 mesi di pressione. - svela Marcuzzo nel corso di un'intervista a Messaggero Tv, dove aggiunge - Vorrei incontrare ora la realtà ma per me significa fare un giro, comprare il pane e il latte ma è un periodo di instore e non riesco neanche a visitare le città in cui vado, conosco bene i centri commerciali e le librerie".

IL SECONDO DISCO SARA' UNA BOMBA! - Un grande successo che ha inevitabilmente ripercussioni sulla vita personale dell'amatissimo Riki, che però si dice soddisfatto e fiero dei risultati finora ottenuti: "In questo momento ho un’esposizione mediatica molto forte e, quindi, va tutto di conseguenza. - e confessa - Il primo posto nella classifica Fimi me lo merito, sono soddisfatto del lavoro fatto con il mio team, con i mezzi e i tempi che avevamo sono contento di quello che ho realizzato". Intanto a novembra avrà inizio il suo tour fatto di due date già sold out, intanto Riccardo confessa di avere in testa il secondo disco che, promette, "Sarà un bomba!". E se il successo dopo un pò dovesse svanire? Riccardo ha già un piano B: "Il mio studio di design che avevo messo in piedi prima dell’avventura di Amici. L’ho già utilizzato per la grafica del mio album" conclude.

