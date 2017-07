Ruben Invernizzi/ Temptation Island, il pollo senza laura e senza azienda che potrebbe diventare tronista!

Ruben e Francesca, Temptation Island

Ruben Invernizzi, da Temptation Island a Uomini e donne? Il pollo senza laura e senza azienda che potrebbe diventare tronista! - Social network invasi dalle sue immagini, le frasi della fidanzata Francesca che riecheggiano nella sua testa e in quella dei telespettatori di Temptation Island, non possiamo che dire che Ruben Invernizzi è il vero protagonista di questa stagione (subito prima del povero lenticchio!). Il giovane fidanzato bergamasco che ha deciso di partecipare al reality sui sentimenti su richiesta della fidanzata, è diventato il più amato dagli italiani. Mentre Francesca inveisce contro di lui dandogli del pollo, del mammome e, soprattutto, dello squattrinato senza futuro perchè senza laurea e senza un'azienda (a differenza dei compagni delle sue amiche), Ruben continua a chiedersi che razza di persona abbia avuto accanto in questi anni. Risultato?

Ancora niente di fatto. Abbiamo visto ormai due puntate di questa nuova edizione e ancora nessuna reazione da parte di Ruben che continua a subire senza reagire mentre gli altri gli consigliano di usare una delle single per farla pagare alla sua fidanzata. Arriverà finalmente quel momento tra gli applausi del pubblico a casa? Lo speriamo anche se in molti ormai pensano ad una sua rivincita solo con l'arrivo del trono classico per lui. Sarà davvero un nuovo tronista della prossima edizione di Uomini e donne? Le caratteristiche non sono quelle classiche dei tronisti che abbiamo visto passare nello studio romano della trasmissione ma, senza dubbio, Ruben è entrato nel cuore degli italiani che sembrano pronti a vederlo trionfare con buona pace della sua fidanzata che finalmente potrà andare alla ricerca del laureato con i soldi che fa a caso suo.

