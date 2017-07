SHADES OF BLUE/ Jennifer Lopez in divisa e corrotta. Anticipazioni puntata 5 luglio, al via la serie tv crime

Shades of Blue, in prima Tv su Canale 5

SHADES OF BLUE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 LUGLIO 2017: LA SERIE - Al via nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 5 luglio 2017, la serie crime Shades of Blue con Ray Liotta e Jennifer Lopez. Andranno in onda i primi tre episodi, dal titolo "La recluta", "Peccato originale" e "Doppio gioco". Il successo dello show è stato evidente fin dal suo debutto in America, dove è riuscito a conquistare una media di 8 milioni di telespettatori ad episodio. L'accoppiata vincente rivestirà i panni di un Sergente corrotto e di una detective che ha tutto da nascondere. Bill Wozniak e Harlee Santos hanno tutto da nascondere e saranno proprio i loro crimini ad attirare l'attenzione dei federali. A farne le spese sarà il personaggio di J Lo, che si ritroverà a diventare informatrice dell'FBI ed a fornire le prove per poter incastrare Wozniak. Allo stesso tempo, Harlee deve affrontare le difficoltà di essere una madre single e di dover nascondere alla sua stessa figlia la verità sul padre, rinchiuso in prigione con l'aiuto del Sergente con false prove. L'altalena di emozioni che dovrà vivere la detective la spingeranno spesso a dubitare della sua missione al fianco della giustizia, scendendo a compromessi con se stessa ed il legame che ha costruito negli anni con il superiore. Wozniak tuttavia inizierà a sospettare fin troppo presto che dentro la sua squadra segreta, all'interno della squadra ufficiale di Polizia, ci sia una talpa. I protagonisti dovranno così camminare entrambi sul filo di un rasoio e calibrare le proprie mosse in base a diversi eventi, che porteranno presto i due ad un faccia a faccia. Il successo riscontrato dalla prima stagione di Shades of Blue l'ha promossa per altri due capitoli, grazie agli ascolti da record. Al fianco dei due protagonisti troveremo inoltre Barry Levinson: il Premio Oscar rivestirà tuttavia solo il ruolo di produttore esecutivo per questo nuovo lavoro. Direttamente dal mondo de I Soprano, Drea de Matteo rivestirà invece il ruolo di Tess Nazario, una detective della stessa squadra di Harlee e con cui vive un rapporto di amore e odio. Non si tratta della prima volta che Jennifer Lopez riveste il ruolo di una poliziotta, ma è il suo debutto nei panni di una protagonista di serie Tv. In un'epoca in cui molte star del grande schermo e dello spettacolo musicale hanno ampliato la loro presenza scenica, J. Lo ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter offrire molto al pubblico anche in campi diversi da quelli in cui siamo soliti ammirarla.

SHADES OF BLUE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 LUGLIO 2017: LA TRAMA - A causa di un comportamento al limite della legalità, Harlee Santos viene rinchiusa in prigione ed ha il suo primo incontro con l'agente federale Robert Stahl. Quest'ultimo le rivelerà di poter ripulire la sua fedina penale se lo aiuterà a catturare Matt Wozniak, il Sergente a capo della sua squadra. La donna tuttavia rifiuta la missione, dato che considera Woz molto di più di un amico, quasi un padre. Allo stesso tempo, i sensi di colpa per aver ceduto a sua volta all'illegalità si fanno strada ed inizia a pensare quanto possa dirsi diversa dal Sergente. Stahl tuttavia trova il modo di incastrarla: se non lo aiuterà farà in modo che finisca in galera. In questo modo rischierà di perdere la figlia adolescente, Cristina, rimasta finora all'oscuro di diverse verità che riguardano il padre naturale. Nel frattempo, Harlee ha modo di portare avanti il suo compito di detective ed indagare su un caso di omicidio. Avrà la possibilità così di trovarsi molto vicina a Woz, a cui non deve far capire quale accordo ci sia in ballo con i federali. A darle una maggiore preoccupazione sarà inoltre Loman, un novellino che si metterà subito nei guai. Si renderà infatti un assassino agli occhi degli Affari Interni, dopo aver ucciso un ragazzo pensando che fosse un sospettato di omicidio.

© Riproduzione Riservata.