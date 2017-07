SOURCE CODE/ Su Rai 4 il film con Jake Gyllenhaal e Michelle Monaghan (oggi, 5 luglio 2017)

Source Code

SOURCE CODE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 5 LUGLIO 2017: IL CAST - Source Code, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'azione e fantascientifica che è stata diretta nel 2011 da Duncan Jones ed interpretata da Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright, Russell Peters, Michael Arden e Cas Anvar. La pellicola è stata distribuita nei cinema americani il primo aprile del 2011 mentre in Italia è approdata il 29 aprile. Nella versione americana la voce del padre di Stevens appartiene a Scott Bakula mentre all'interno della versione italiana l'attore è stato doppiato da Luca Biagini. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SOURCE CODE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 5 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Colter Stevens è un pilota di elicotteri e membro dell'areonautica americana. Un giorno si sveglia a bordo di un treno diretto verso Chicago senza ricordare come sia arrivato sul convoglio. Il suo ultimo ricordo risale ad una missione in l'Afghanistan. Le persone che fanno parte della sua esistenza lo conoscono come Sean Fentress, un professore. Improvvisamente il treno viene investito da un'esplosione che uccide tutti i passeggeri. Stevens si risveglia poco dopo all'interno di una capsula. Carol Goodwin, a capo dell'Air Force, gli comunica che si trova all'interno del codice sorgente, un sofisticato dispositivo che permette a chiunque di rivivere gli ultimi otto minuti di vita di una persona, sfruttando una frattura temporale alternativa.

La missione di Stevens è quella di comprendere quale sia l'esatta posizione della bomba ed identificare l'attentatore. L'esplosione del treno è solo un assaggio di ciò che l'attentatore mira a realizzare, ovvero far esplodere un ordigno nucleare a Chicago, provocando la morte di milioni di persone. Stevens inizia così a rivivere diverse volte gli otto minuti che precedono l'esplosione, che scopre esser avvenuta circa due mesi dopo la fine della sua ultima missione, nel corso della quale lui ed i suoi compagni hanno perso la vita. La mente di Stevens è mantenuta attiva da un sofisticato sistema informatico.

L'uomo chiede così a Carol Goodwin di disattivare per sempre il suo cervello una volta conclusa la sua missione. Tornato a bordo del trenoper l'ultima volta, Stevens riesce a disinnescare la bomba ed a catturare l'attentatore e la Goodwin mantiene la promessa scollegando la mente del pilota. Ma trascorsi di ultimi otto minuti non accade nulla. Il codice sorgente ha infatti generato una nuova realtà parallela in cui Stevens è ancora vivo.

