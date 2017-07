STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Shades Of Blue (mercoledì, 5 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 5 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 5 luglio 2017, la programmazione delle reti del Biscione si occupa da sempre di fornire una maggiore esperienza ed un buon servizio in termini di quantità e qualità, proponendo un'ampia scelta di programmi di intrattenimento, cinema e serie tv, calcio ed attualità. Con una piccola anticipazione, possiamo svelare che su Canale 5 viene mandata in onda la serie tv Shades Of Blue, Italia 1 invece ospita una commedia dal titolo Nudi e felici mentre Rete 4 si occupa del film drammatico Dante's Peak: La furia della montagna. continua la programmazione della serata sul resto dei canali Mediaset con La5 che manda in onda il reality Temptation Island, il film giallo su Iris dal titolo La maledizione dello scorpione di Giada e molto altro ancora. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 alle 21.10, andrà in onda la serie tv intitolata Shades Of Blue, la prima stagione in prima visione. La trama riguarda le vicende di una detective e la sua squadra, che sono abituati a sfuggire alle regole per i propri interessi. Quando saranno scoperti, le cose cominceranno a non andare per il verso giusto per la detective Harlee Santos (Jennifer Lopez). Successivamente, verso le 23.20, sarà la volta di Storie in Divisa, un documentario in stile reality che filma la giornata tipo dei carabinieri in caserma. Su Italia 1 alle 21.15 proietteranno una commedia intitolata Nudi e Felici.

La trama racconta di una coppia felice, fino a quando piccoli problemi finanziari non mettono i bastoni tra le ruote per i due. Entrambi, riscopriranno la vita libera e nudista presso una comunità vegana, ma non è una cosa che fa per entrambi, altri problemi non tarderanno ad arrivare. Segue Notte folle a Manhattan, un film d'azione incentrata su una coppia alle prese con la noia e la monotonia di tutti i giorni. Una notte a Manhattan, però, sarà la loro occasione di riscossa, a seguito del possesso di una prenotazione non loro, si ritroveranno a cambiare la propria identità. Purtroppo le cose non vanno lisce come l'olio. Su Rete 4 alle 21.15, sarà la volta di Dante's Peak: La furia della montagna, si tratta di un film d'azione del 1997 la cui trama verte su un vulcanologo che tenta, quasi inutilmente, di convincere le autorità all'evacuazione della popolazione locale, in quanto un vulcano da tempo dormiente sta per attivarsi, secondo le osservazioni del vulcanologo. Verso le 23.30 andrà in onda Confessione Reporter- Incontri, una rubrica di attualità in cui i diversi giornalisti della tv diventano, almeno per una volta, gli intervistati.

Su La5 andrà in onda Temptation Island, il reality cult del momento in cui diverse coppie non sposate, mettono alla prova la rispettiva fedeltà verso l'altro restando a contatto con ragazzi/e dell'altro sesso. A partire dalle 21.10 su Italia 2 invece, la primaserata appartiene a The Flash, la prima stagione. Barry Allen è Flash, un supereroe dei fumetti (l'uomo più veloce del mondo) ma allo stesso tempo un eccellente studente. Diventato uno scienziato, vuole far luce sull'omicidio della madre avvenuto anni prima, purtroppo però, un incidente di percorso gli farà acquistare dei poteri che dovrà cercare di tenere a bada. Su Mediaset Extra, dalle 21.10, sarà la volta di The Winner Is, si tratta di un game show condotto da Gerry Scotty, in cui diversi concorrenti dovranno, grazie ad alcuni apparecchi, intonare diversi motivetti dell'apparato musicale nazionale e non. Su Top Crime andrà in onda una serie tv intitolata Rizzoli & Isles, alla sua quinta stagione.

L'episodio in questione si intitola Il Ragazzo Lupo, in cui la squadra indaga riguardo ad un killer che uccide ad una certa distanza le sue vittime, tramite un fucile. Inoltre, uno dei testimoni, probabilmente, soffre di un disturbo mentale ben celato. Su Iris alle 21.00 andrà in onda un film di Woody Allen, intitolato La Maledizione dello scorpione di Giada. Ambientato nella New York del 1940, due investigatori si fanno ipnotizzare da un mago durante uno spettacolo serale, il mago tramite due parole ben precise riuscirà a far fare ai due malcapitati tutto ciò che è suo interesse. Su Boing alle 20.50 andrà in onda Dragon Ball Super, celebre anime giapponese.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10 Shades Of Blue, serie tv

ore 23.20 Storie in Divisa, docu- reality

Italia 1 ore 21.15 Nudi e Felici, commedia

ore 23.15 Notte Folle a Manhattan, azione

Rete 4 ore 21.15 Dante's Peak: La furia della montagna, azione

ore 23.30 Confessione Reporter - Incontri, varietà

La5 ore 21.10 Temptation Island, reality

Italia2 ore 21.10 The Flash, serie tv

Mediaset Extra ore 21.10 The Winner Is, game show

Top Crime ore 21.10 Rizzoli & Isles V, crime

Iris ore 21.00 La Maledizione dello Scorpione di Giada, giallo

Boing ore 20.50 Dragon Ball Super, anime.

© Riproduzione Riservata.