STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: SuperQuark e Squadra speciale Cobra 11 (mercoledì, 5 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 5 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 5 luglio 2017, il palinsesto Rai si occupa da sempre di fornire un servizio adeguato alla clientela più esigente, offrendo una vasta gamma di programmi di intrattenimento vario, attualità, tg di informazione e fiction. Rai 1 si dedicherà alla cultura con SuperQuark, Rai 2 proporrà la fiction Squadra Speciale Cobra 11, Rai 3 invece il solito appuntamento con il programma d'inchiesta Chi l'ha visto?. Sul resto dei canali Rai, verranno trasmessi film di genere drammatico, fantascienza e documentari. Ma dopo questa breve introduzione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai 1 ci sarà l'imperdibile appuntamento con SuperQuark, celeberrimo magazine riguardante la scienza, la storia, la natura e le nuove tecnologie condotto da Piero Angela con l'ausilio del figlio Alberto. Secondo le statistiche, è altamente probabile che sarà proprio questo il programma più seguito della serata. Subito dopo, alle 23.50, sarà la volta di Overland un programma di avventura tramite cui i presentatori vanno alla scoperta delle più affascinanti tradizioni del mondo a bordo dei famosi Trakker arancioni. Meta della serata sarà l'Ucraina. Su Rai 2 la serata appartiene ad un telefilm intitolato Squadra Speciale Cobra 11, alle 21.15. Si tratta di una serie tv tedesca di genere poliziesco che ha per protagonisti due ispettori che hanno perennemente a che fare con il crimine. Alle 23.00 la serata andrà avanti con un altro episodio. Su Rai 3 sarà la volta di allo speciale Chi l'ha visto?

Condotto da Federica Sciarelli, il focus della trasmissione è quello di ritrovare persone scomparse e risolvere misteri irrisolti, tramite testimonianze varie e servizi dedicati. Alle 21.20. A partire dalle 23.20, invece, linea con il Tg della notte. Su Rai 4 la serata presenta un film di fantascienza intitolato Source Code. La trama ruota intorno ad un ufficiale chiamato Colter Steven che, grazie ad un ingegnoso apparecchio informatico di ultima generazione, può vestire i panni di Sean Fintress, un insegnante, Steven potrà ricostruire gli ultimi atti di vita di Sean, prima che il treno sul quale sta viaggiando esploda a causa di un attentato.

Su Rai 5 alle 21.15 sarà la volta di Foo Fighters- Sonic Highways, una serie di documentari prodotti dal batterista dei Nirvana, nonché frontman dei Foo Fighters Dave Ghrol. Sarà possibile ammirare scenari mozzafiato come Chicago, Los Angeles, New York e Seattle. Su Rai Movie alle 21.10 andrà in onda un film drammatico intitolato Arrestatemi. Ambientato nel terzo millennio, una donna si reca nel dipartimento di polizia di Dunkerque, confessando di aver commissionato l'omicidio del marito diversi anni prima. Tuttavia, ci sono dei motivi ben precisi dietro il gesto. Su Rai Premium appuntamento con Il bambino della Domenica alle 21.20, si tratta di un film drammatico ambientato nella Catania del 1999, racconta la trama di un ex pugile ormai sulla via del fallimento e della sua vita che cambierà grazie al ritrovamento ed accudimento di un bambino orfano. Con Beppe Fiorello e Maurizio Marchetti.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai1 ore 21.30 SuperQuark, magazine scientifico

ore 23.50 Overland, cultura

Rai2 ore 21.15/23.00 Squadra Speciale Cobra 11, serie tv

Rai3 ore 21.20 Chi l'ha visto?, attualità

ore 23.20 Tg della notte, informazione

Rai4 ore 21.09 Source Code, fantascienza

Rai5 ore 21.15 Foo Fighters - Sonic Highways, documentario

Rai Movie ore 21.10 Arrestatemi, drammatico

Rai Premium ore 21.20 Il Bambino della domenica, drammatico.

