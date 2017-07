Squadra Speciale Cobra 11 / Anticipazioni puntate 5 luglio: Semir indaga sulla morte di un hacker

Squadra Speciale Cobra 11, Rai 2

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 LUGLIO

SEMIR INDAGA SULLA MORTE DI UN HACKER - La Squadra Speciale Cobra 11 torna questa sera, alle 21.15 su Rai due, con due nuove puntate da non perdere. La prima, dal titolo “Cobra, subentrate voi” (titolo originale Cobra, übernehmen Sie), vedrà gli agenti Semir e Paul Renner nelle prime fasi della loro conoscenza, ma a mandare all’aria i loro piani ci penserà un pericoloso criminale, che dopo aver ucciso un haker li coinvolgerà in uno spettacolare inseguimento prima di far perdere completamente le proprie tracce. Le indagini, quindi, ripartiranno dal corpo della vittima, che rivelerà in maniera del tutto inaspettata un collegamento con un miliardario di nome Gideon Link.

Ancora una volta, le apparenze celeranno un mistero molto torbido, che porterà Semir e Paul a indagare su una questione molto delicata. Di cosa si tratta? Oltre all’indagine, Semir dovrà occuparsi del suo stato di salute dal momento che una vecchia ferita metterà in serio pericolo la sua vita. A partire dalle 23.00 la scena si sposta sulla serie numero 19 con l’episodio dal titolo “Chi gioca col fuoco si scotta”. In questa puntata, in particolare, un coraggioso pompiere, Tommy, salverà Semir dalle fiamme di un pericolosissimo incendio. Il salvatore. Però, sarà presto al centro di una nuova indagine, che lo vedrà come unico sospettato in un caso di omicidio.

