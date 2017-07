SUPERQUARK, PIERO ANGELA / Anticipazioni 5 luglio: il conduttore dice no alla carica di senatore a vita

Superquark di Pe(Wikipedia)

SUPERQUARK CON PIERO ANGELA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 LUGLIO 2017

PIERO ANGELA SENATORE A VITA? - Tutto è pronto per un'altra puntata di Superquark condotta da Piero Angela ma ad attirare l'attenzione del momento è proprio il noto conduttore. Da anni lo conosciamo come divulgatore scientifico e uomo di cultura e oggi non ha deluso i suoi fan quando ha detto no alla politica e ai suoi meccanismi incomprensibili. Il quotidiano Il Foglio aveva avanzato l'ipotesi di Piero Angela come Senatore a vita ma lui ha voluto subito precisare che ha rimandato al mittente "l'invito": "Io Senatore a vita? No,grazie. La politica è litigiosa,nessun progetto va avanti; preferisco servire lo Stato con la cultura" ha detto il conduttore in un'intervista a Il Corriere della Sera. Il conduttore precisa di aver contattato il direttore Claudio Cerasa e di aver detto no per continuare tranquillamente il suo lavoro non prima di aver ringraziato lusingato. E' inutile dire che il conduttore è già finito in trend topic su Twitter e che i fan hanno apprezzato il gesto.

LA COLLABORAZIONE FRA SPECIE E IL SITO ARCHEOLOGICO DI MASADA - Appuntamento a questa sera con Piero Angela, che a partire dalle 21.30 aprirà su Rai Uno la nuova puntata di Superquark dal titolo “Occhio alla spia”. Nelle ricostruzioni proposte questa sera, in particolare, si parlerà della profonda amicizia fra le diverse specie di animali, per i quali l’aiuto reciproco è fondamentale alla sopravvivenza della specie. Il racconto dei filmati proposti ripercorrerà la vita di un gruppo di scimpanzé nel corso di una battuta di caccia con il branco, ma si parlerà anche dei lupi e di come gli adulti del branco siano sempre pronti ad aiutare gli esemplari più giovani. Non solo predatori, nella puntata, ma anche un gruppo di facoceri, abituati a collaborare per il bene e il sostentamento della specie.

Al centro delle ricostruzioni ci sarà anche l’occhione, uno fra gli uccelli più astuti sulla terra, che a dispetto del pericolo apparente sceglie di nidificare vicino a un coccodrillo che ha appena partorito i suoi cuccioli. Quale motivo lo spinge a lasciare i suoi piccoli in una situazione così estrema? Nel corso della puntata Piero Angela chiarirà questo e altri aspetti, con un focus molto interessante sul sito archeologico di Masada, patrimonio dell’Umanità oggi tutelato dall’UNESCO che sarà al centro di un interessante servizio realizzato dal team di Alberto Angela.

